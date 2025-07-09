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Уже не свободное передвижение: в день 40-летия Шенгена становится ясно, что привычная свобода на границах в ЕС заканчивается

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Спустя 40 лет после основания Шенгенской зоны внутренний пограничный контроль усиливается, что ограничивает свободы. Польша ввела контроль на границах с Германией и Литвой, а другие страны ЕС также усиливают проверки.

Уже не свободное передвижение: в день 40-летия Шенгена становится ясно, что привычная свобода на границах в ЕС заканчивается

Спустя четыре десятилетия Шенгенская зона уже не кажется такой свободной, внутренний пограничный контроль становится более жестким.

Передает УНН со ссылкой на Euractiv и Deutsche Welle.

Детали

День 40-летия Шенгенского соглашения не кажется столь праздничным, как когда-то раньше - влияют различные новейшие угрозы, которые требуют делать пограничные проверки более придирчивыми, ограничивая определенные свободы, которые ранее не были в поле зрения первоочередной работы служб безопасности.

На этой неделе Польша ввела контроль на границе с Германией и Литвой. Это уже не первый случай, когда страна Шенгенской зоны пошла на такой шаг.

Такие меры, как правило, оправдываются необходимостью предотвратить нелегальную иммиграцию, бороться с торговлей людьми или защищать национальную безопасность.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, эти ограничения являются временными и направлены на предотвращение торговли людьми и нелегальной иммиграции.

Справка о Шенгене

Впервые введенная в 1985 году, а затем признанная одним из определяющих достижений блока, Шенгенская зона позволяет людям, товарам и услугам свободно путешествовать по 27 странам: 23 странам ЕС, а также Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейну.

Ежедневно около 3,5 миллионов человек пересекают внутренние границы, а около 32 миллионов предприятий экономят деньги на печально известных бюрократических расходах.

Эта свобода неоднократно подвергалась испытаниям. Согласно Шенгенским правилам, страны-члены имеют право временно возобновлять проверки на границах. С 2015 года это делается чаще. На эту тенденцию повлиял резкий рост числа беженцев и мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока. Долгое время это считалось ключевым фактором, спровоцировавшим повторное введение внутренних пограничных проверок.

Тогда страны ЕС представили это как "временную" меру для смягчения кризиса

Как реагируют другие страны ЕС

Среди примеров:

  • Франция сохраняет пограничный контроль с момента террористических атак 2015 года.
    • Австрия ввела контроль на границах со Словенией и Венгрией в сентябре того же года, в разгар кризиса беженцев. С тех пор страна продолжала его каждые шесть месяцев, ссылаясь на миграционные и безопасностные риски.
      • Словения ввела контроль с Хорватией менее чем через год после того, как страна присоединилась к Шенгенской зоне. Объяснили это как меры в связи с увеличением миграционных потоков, а также из-за беспокойства относительно организованной преступности.
        • Германия, которая долго сопротивлялась укреплению своих внутренних границ, начала их расширять осенью 2024 года, и Европейская Комиссия до сих пор официально не отреагировала

          Потери экономик стран ЕС

          Отметим, что Шенген является ключевым двигателем экономики ЕС. Возможные изменения и даже отмена будет иметь прямые последствия для торговли, поездок на работу, туризма и расходов, связанных с пограничным контролем.

          Годовые эксплуатационные расходы оцениваются от 2 до 4 миллиардов евро в год, или примерно от 0,02% до 0,03% от общего ВВП Шенгенской зоны.
          То есть отмена зоны свободного передвижения скорее всего подрывает основы еврозоны

          Еще один весомый аспект:

          Постоянные пограничные проверки могут привести к следующим последствиям:

          • замедление перемещений людей и товаров по всему континенту;
            • туризм станет дороже;
              • ежедневные поездки на работу для 1,7 миллиона пограничных работников в Шенгенской зоне станут сложными и дорогостоящими.

                Риски в том, что это может стоить от 3 до 4 миллиардов евро в год. Больше всего пострадают меньшие страны, такие как Словакия и Люксембург.

                Напомним

                УНН ранее передавал, что в 2025 году украинцы будут платить за въезд в Европу, потому что на пропускных пунктах будут работать новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS.

                Румыния и Болгария присоединились к Шенгенской зоне по суше с января 2025 года.

                "Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики13.02.24, 22:31 • 56151 просмотр

                Игорь Тележников

                Игорь Тележников

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