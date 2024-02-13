"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики

Украина не будет возражать против проверок украинской аграрной продукции, которая экспортируется или следует транзитом через Польшу. Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает УНН.

Детали

Пусть польские коллеги проверяют наши грузы на границе, мы этого не боялись и не боимся подчеркнул Сольский.

Он отметил, что поляки хотят определить, какие именно компании на протяжении последних двух лет заработали на украинском зерне. По его словам - это были польские компании и главное, "чтобы в этом расследовании кое-кто не вышел на самого себя".

Мы с нетерпением подождем этих результатов. С радостью ожидаем от польских коллег каких-то выводов отметил Сольский.

Он также выразил сомнение в целесообразности озвученной Колодзейчаком схемы, согласно которой украинская аграрная продукция якобы направляется транзитом через Польшу в Германию или другие страны, а затем возвращается на польский рынок под видом европейской продукции.

Контекст

Накануне заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак анонсировал проверки всей украинской агропродукции, в том числе и той, что следует через польскую территорию транзитом.

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