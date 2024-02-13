"Україна не боїться перевірок аграрної продукції з боку Польщі", — міністр агрополітики

Україна не заперечуватиме проти перевірок української аграрної продукції, яка експортується чи прямує транзитом через Польщу. Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.

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Нехай польські колеги перевіряють наші вантажі на кордоні, ми цього не боялися і не боїмося наголосив Сольський.

Він відзначив, що поляки хочуть визначити, які саме компанії упродовж останніх двох років заробили на українському зерні. За його словами — це були польські компанії і головне, "щоб у цьому розслідуванні дехто не вийшов на самого себе".

Ми з нетерпінням почекаємо цих результатів. З радістю очікуємо від польських колег якихось висновків зазначив Сольський.

Він також висловив сумнів у доцільності озвученої Колодзєйчаком схеми, згідно із якою українська аграрна продукція нібито прямує транзитом через Польщу до Німеччини чи інших країн, а потім повертається на польський ринок під виглядом європейської продукції.

Контекст

Напередодні заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак анонсував перевірки всієї української агропродукції, зокрема і тієї, що прямує через польську територію транзитом.

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