"Україна не боїться перевірок аграрної продукції з боку Польщі", — міністр агрополітики
Київ • УНН
Міністр сільського господарства України заявив, що країна не заперечує проти того, щоб Польща інспектувала українські сільськогосподарські товари, що експортуються до Польщі або йдуть транзитом через її територію.
Україна не заперечуватиме проти перевірок української аграрної продукції, яка експортується чи прямує транзитом через Польщу. Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.
Деталі
Нехай польські колеги перевіряють наші вантажі на кордоні, ми цього не боялися і не боїмося
Він відзначив, що поляки хочуть визначити, які саме компанії упродовж останніх двох років заробили на українському зерні. За його словами — це були польські компанії і головне, "щоб у цьому розслідуванні дехто не вийшов на самого себе".
Ми з нетерпінням почекаємо цих результатів. З радістю очікуємо від польських колег якихось висновків
Він також висловив сумнів у доцільності озвученої Колодзєйчаком схеми, згідно із якою українська аграрна продукція нібито прямує транзитом через Польщу до Німеччини чи інших країн, а потім повертається на польський ринок під виглядом європейської продукції.
Контекст
Напередодні заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак анонсував перевірки всієї української агропродукції, зокрема і тієї, що прямує через польську територію транзитом.
Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні12.02.24, 11:21 • 56263 перегляди