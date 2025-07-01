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Польща запроваджує прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

Київ • УНН

 • 747 перегляди

Польща запровадить тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою з 7 липня. Це рішення є відповіддю на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією, і прийнято незалежно від реакції інших країн.

Польща запроваджує прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

Польща запровадить тимчасовий контроль на своїх кордонах з Німеччиною та Литвою з 7 липня, заявив у вівторок прем'єр-міністр країни Дональд Туск, якого цитують в офісі польського прем'єра, пише УНН.

Деталі

"З 7 липня ми відновлюємо тимчасовий прикордонний контроль на кордоні Польщі з Німеччиною та Литвою. Це рішуча відповідь на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Польщі у X.

Прем'єр-міністр Дональд Туск на засіданні уряду, як вказано, заявив, що "рішення тимчасово відновити прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною є безповоротним - незалежно від емоцій, які панують у столицях інших країн".

Як зазначає Politico, цей крок відбувається на тлі зростання напруженості щодо нелегальної міграції в межах європейської зони вільного пересування.

Туск у понеділок попередив, що його країна знову запровадить контроль на польсько-німецькому кордоні, якщо виявить, що Німеччина відправляє нелегальних мігрантів до Польщі. Він також сказав, що його країна вживе заходів для запобігання незаконному перетину кордону з литовського боку, оскільки Польщі довелося "докласти багато зусиль, грошей, поту та, на жаль, трохи крові, щоб зробити східний кордон з білоруссю герметичним".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок, як повідомляється, встав на захист прикордонного контролю Німеччини. "Ми, природно, хочемо зберегти цю Шенгенську зону, але свобода пересування в Шенгенській зоні працюватиме лише в довгостроковій перспективі, якщо нею не зловживатимуть ті, хто сприяє нелегальній міграції, зокрема, шляхом незаконного перевезення мігрантів", - сказав він.

Міністри внутрішніх справ Німеччини та Польщі обговорили ситуацію під час тривалої телефонної розмови в понеділок увечері, сказав Мерц у Берліні.

"Ми також ведемо переговори з польським урядом щодо спільного контролю у відповідних прикордонних зонах", – сказав канцлер ФРН.

У відповідь на повідомлення польських ЗМІ Мерц сказав, що хоче уточнити, що Берлін не відправляв назад шукачів притулку, які вже прибули. "Деякі люди тут стверджують, що існує, так би мовити, регулярний репатріаційний туризм з Німеччини до Польщі… Це не так", - сказав він.

У Польщі затримали групу з українцями, яка переправляла мігрантів через кордон24.10.24, 10:23 • 30630 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Фрідріх Мерц
Литва
Німеччина
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