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Польша вводит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Польша введет временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой с 7 июля. Это решение является ответом на угрозы, связанные с нелегальной миграцией, и принято независимо от реакции других стран.

Польша вводит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой

Польша введет временный контроль на своих границах с Германией и Литвой с 7 июля, заявил во вторник премьер-министр страны Дональд Туск, которого цитирует офис польского премьера, пишет УНН.

Детали

"С 7 июля мы возобновляем временный пограничный контроль на границе Польши с Германией и Литвой. Это решительный ответ на угрозы, связанные с нелегальной миграцией", - сообщили в офисе премьер-министра Польши в X.

Премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства, как указано, заявил, что "решение временно возобновить пограничный контроль с Литвой и Германией является бесповоротным - независимо от эмоций, которые господствуют в столицах других стран".

Как отмечает Politico, этот шаг происходит на фоне роста напряженности в отношении нелегальной миграции в рамках европейской зоны свободного передвижения.

Туск в понедельник предупредил, что его страна вновь введет контроль на польско-немецкой границе, если обнаружит, что Германия отправляет нелегальных мигрантов в Польшу. Он также сказал, что его страна примет меры для предотвращения незаконного пересечения границы с литовской стороны, поскольку Польше пришлось "приложить много усилий, денег, пота и, к сожалению, немного крови, чтобы сделать восточную границу с беларусью герметичной".

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, как сообщается, встал на защиту пограничного контроля Германии. "Мы, естественно, хотим сохранить эту Шенгенскую зону, но свобода передвижения в Шенгенской зоне будет работать только в долгосрочной перспективе, если ею не будут злоупотреблять те, кто способствует нелегальной миграции, в частности, путем незаконной перевозки мигрантов", - сказал он.

Министры внутренних дел Германии и Польши обсудили ситуацию во время длительного телефонного разговора в понедельник вечером, сказал Мерц в Берлине.

"Мы также ведем переговоры с польским правительством относительно совместного контроля в соответствующих приграничных зонах", - сказал канцлер ФРГ.

В ответ на сообщения польских СМИ Мерц сказал, что хочет уточнить, что Берлин не отправлял обратно просителей убежища, которые уже прибыли. "Некоторые люди здесь утверждают, что существует, так сказать, регулярный репатриационный туризм из Германии в Польшу… Это не так", - сказал он.

В Польше задержали группу с украинцами, которая переправляла мигрантов через границу24.10.24, 10:23 • 30630 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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