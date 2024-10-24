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В Польше задержали группу с украинцами, которая переправляла мигрантов через границу

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 07:23  •  3873 просмотра

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Польские пограничники задержали 11 человек, причастных к незаконной перевозке мигрантов через границу. Группа перевезла более 600 мигрантов. Среди задержанных - граждане Украины, Беларуси, Польши и России.

Польские пограничники задержали 11 организаторов незаконного пересечения границы из беларуси. Это результат масштабной операции, проведенной по всей стране в сотрудничестве с Европолом. Среди задержанных - граждане Украины, беларуси, Польши и россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM

Сотрудники Подляского отделения Пограничной службы на прошлой неделе провели скоординированные операции, в результате которых были задержаны 11 организаторов нелегальной миграции, действующих на территории Польши. Операция проводилась в сотрудничестве с Европолом.

Задержанные были причастны к организации незаконного ввоза мигрантов с территории россии и беларуси в страны Западной Европы.

Мексиканские солдаты убили 6 мигрантов во время стрельбы на границе2 октября 2024, 22:31 • 17308 просмотров

В рамках операции был проведен обыск 11 объектов недвижимости и более десятка автомобилей, которые использовали задержанные, во время которого были изъяты, в частности, средства связи, компьютеры, документы и 80 тысяч злотых наличными.

Задержанным, среди которых были граждане Украины, беларуси, Польши и россии, было предъявлено обвинение в организации пересечения польской границы вопреки закону. Шестеро из них были предварительно арестованы.

Как выяснил журналист RMF FM, группа ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов от белорусской границы в Западную Европу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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