У Польщі затримали групу з українцями, яка переправляла мігрантів через кордон
Київ • УНН
Польські прикордонники затримали 11 осіб, причетних до незаконного перевезення мігрантів через кордон. Група перевезла понад 600 мігрантів. Серед затриманих - громадяни України, білорусі, польщі та росії.
Польські прикордонники затримали 11 організаторів незаконного перетину кордону з білорусі. Це результат масштабної операції, проведеної по всій країні у співпраці з Європолом. Серед затриманих - громадяни України, білорусі, Польщі та росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на RMF FM.
Співробітники Підляського відділення Прикордонної служби минулого тижня провели скоординовані операції, внаслідок яких було затримано 11 організаторів нелегальної міграції, які діють на території Польщі. Операція проводилася у співпраці з Європолом.
Затримані були причетні до організації незаконного ввезення мігрантів з території росії та білорусі до країн Західної Європи.
У рамках операції було проведено обшук 11 об'єктів нерухомості і більше десятка автомобілів, які використовували затримані, під час якого було вилучено, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютери, документи і 80 тисяч злотих готівкою.
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Затриманим, серед яких були громадяни України, білорусі, Польщі та росії, було висунуто звинувачення в організації перетину польского кордону всупереч закону. Шістьох з них було попередньо заарештовано.
Як з'ясував журналіст RMF FM, група відповідальна за нелегальне перевезення щонайменше 600 мігрантів від білоруського кордону до Західної Європи.