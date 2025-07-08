Європейці ніколи не покинуть Україну, ніколи - Макрон у Британії

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у парламенті Великої Британії звернувся до України, наголосивши, що росія "незаконно напала на неї", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Ми дуже наполегливо працювали протягом останніх кількох років, щоб бути поруч з українським народом, просто допомагаючи йому чинити опір – сказав лідер Франції.

Він додав, що Коаліція охочих, створена Францією та Великою Британією, надсилає чіткий сигнал, "що європейці ніколи не покинуть Україну – ніколи".

Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб досягти припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо побудови цього міцного та сталого миру, тому що на кону в Україні стоїть наша безпека та наші спільні принципи - резюмував Макрон.

Макрон на початку візиту до Британії згадав про підтримку України