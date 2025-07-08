Європейці ніколи не покинуть Україну, ніколи - Макрон у Британії
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон у парламенті Великої Британії заявив, що росія незаконно напала на Україну. Він наголосив, що Коаліція охочих, створена Францією та Великою Британією, надсилає чіткий сигнал про підтримку України.
Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у парламенті Великої Британії звернувся до України, наголосивши, що росія "незаконно напала на неї", передає УНН із посиланням на The Guardian.
Ми дуже наполегливо працювали протягом останніх кількох років, щоб бути поруч з українським народом, просто допомагаючи йому чинити опір
Він додав, що Коаліція охочих, створена Францією та Великою Британією, надсилає чіткий сигнал, "що європейці ніколи не покинуть Україну – ніколи".
Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб досягти припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо побудови цього міцного та сталого миру, тому що на кону в Україні стоїть наша безпека та наші спільні принципи
Макрон на початку візиту до Британії згадав про підтримку України08.07.25, 13:45 • 1040 переглядiв