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Европейцы никогда не покинут Украину, никогда – Макрон в Британии

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон в парламенте Великобритании заявил, что россия незаконно напала на Украину. Он подчеркнул, что Коалиция желающих, созданная Францией и Великобританией, посылает четкий сигнал о поддержке Украины.

Европейцы никогда не покинут Украину, никогда – Макрон в Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании обратился к Украине, подчеркнув, что россия "незаконно напала на нее", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мы очень упорно работали в течение последних нескольких лет, чтобы быть рядом с украинским народом, просто помогая ему сопротивляться 

– сказал лидер Франции.

Он добавил, что Коалиция желающих, созданная Францией и Великобританией, посылает четкий сигнал, "что европейцы никогда не покинут Украину – никогда".

Мы будем бороться до последней минуты, чтобы достичь прекращения огня, чтобы начать переговоры по построению этого прочного и устойчивого мира, потому что на кону в Украине стоит наша безопасность и наши общие принципы 

- резюмировал Макрон.

Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины08.07.25, 13:45 • 1027 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
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Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина
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