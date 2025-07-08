Европейцы никогда не покинут Украину, никогда – Макрон в Британии
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон в парламенте Великобритании заявил, что россия незаконно напала на Украину. Он подчеркнул, что Коалиция желающих, созданная Францией и Великобританией, посылает четкий сигнал о поддержке Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в парламенте Великобритании обратился к Украине, подчеркнув, что россия "незаконно напала на нее", передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Мы очень упорно работали в течение последних нескольких лет, чтобы быть рядом с украинским народом, просто помогая ему сопротивляться
Он добавил, что Коалиция желающих, созданная Францией и Великобританией, посылает четкий сигнал, "что европейцы никогда не покинут Украину – никогда".
Мы будем бороться до последней минуты, чтобы достичь прекращения огня, чтобы начать переговоры по построению этого прочного и устойчивого мира, потому что на кону в Украине стоит наша безопасность и наши общие принципы
Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины08.07.25, 13:45 • 1027 просмотров