Рейтинг Макрона во Франции упал до исторического минимума

Президент Франции Эмманюэль Макрон в настоящее время пользуется поддержкой лишь 19% граждан страны. Результаты соответствующего социологического опроса IFOP/JDD публикует Le Figaro, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Макрон, находящийся у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре прошлого года, образуют самую непопулярную исполнительную пару Франции.

Если первый получил 19% рейтинга одобрения, ... опередив Франсуа Олланда, который упал до 13%, то второй получил лишь 18%. Совокупный рейтинг одобрения для обоих составляет 37%. Во времена Франсуа Олланда его премьер-министр Мануэль Вальс все еще получал 38% одобрения, что давало исполнительной власти рейтинг одобрения 51%. - говорится в статье.

Издание указывает, что Макрон никогда ранее не опускался ниже 20% рейтинга одобрения.

"Хотя протесты "желтых жилетов" сотрясали Францию, а президент был в центре внимания большей части общественного гнева, он все еще пользовался 23% одобрения общественности", - пишет СМИ.

Напомним

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о дополнительных военных расходах на 6,5 миллиарда евро в течение следующих двух лет. Это связано с новыми угрозами, включая Россию, терроризм и кибератаки, с целью достичь 64 миллиардов евро ежегодно на оборону к 2027 году.

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