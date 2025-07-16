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Париж не присоединился к инициативе по покупке оружия США для Украины: на чем настаивает Макрон

Киев • УНН

 • 2654 просмотра

Франция не присоединилась к инициативе европейских стран по покупке американского оружия для Украины. Президент Макрон настаивает на развитии собственной оборонно-промышленной базы Европы.

Париж не присоединился к инициативе по покупке оружия США для Украины: на чем настаивает Макрон

Французское правительство пытается увеличить собственные расходы на оборону, пока Германия, Нидерланды и ряд скандинавских стран решили, что с Трампом, хотя и из прагматизма, но иметь дело лучше. Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Германия и другие европейские страны, похоже, договорились с администрацией США в контексте помощи Украине и защиты собственных интересов на фоне угрозы со стороны РФ. Концепция проста - если президент США Трамп рассматривает глобальную политику в основном как финансовые операции с нулевой суммой, будет гораздо легче согласиться на поставки оружия Украине, если европейцы будут его покупать. Это позволит США получать прибыль. Впрочем, не все в Европе поддержали эту договоренность.

В Овальном кабинете Рютте перечислил четыре скандинавские страны, кроме Великобритании и Нидерландов, как поддерживающие план поставок американского оружия Украине.

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Но там не было Франции. Politico напоминает, что президент которой Эммануэль Макрон давно настаивал на том, чтобы европейцы создали собственную оборонно-промышленную базу. У Франции есть интерес в том, чтобы вооружение соседние страны ЕС покупали на местном уровне. Пытаясь сократить бюджетные расходы и уменьшить дефицит, французское правительство пытается увеличить собственные расходы на оборону.

Другой взгляд в ФРГ. Там учитывают ограниченность европейских производственных мощностей, - правительство Мерца считает, что покупка американского вооружения по сути единственный способ быстро обеспечить Украину необходимым оружием.

Подробностей относительно конкретных закупок оружия пока немного, но немецкое правительство особенно настойчиво продвигает соглашение о покупке американских систем противовоздушной обороны "Patriot" для защиты Украины, передает Politico.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые системы ПВО Patriot уже отгружаются европейским союзникам. По его словам, США получат полное возмещение расходов на вооружение от ЕС или стран НАТО.

Германия играет ключевую роль в закупке систем Patriot для Украины - Мерц15.07.25, 00:13 • 3898 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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