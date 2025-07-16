Париж не приєднався до ініціативи щодо купівлі зброї США для України: на чому наполягає Макрон

Французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону, поки Німеччина, Нідерланди і низка скандинавських країн вирішили, що з Трампом, хоча й через прагматизм, але мати справу краще. Передає УНН із посиланням на Politico.

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Німеччина та інші європейські країни схоже домовились з адміністрацію США у контексті допомоги України та захисту власних інтересів на тлі загрози з боку рф. Конецпція проста - якщо президенту США Трамп розглядає глобальну політику здебільшого як фінансові операції з нульовою сумою, буде набагато легше погодитися на постачання зброї Україні, якщо європейці її купуватимуть. Це дозволить США отримувати прибуток. Втім не всі у Європі підтримали цю домовленість.

В Овальному кабінеті Рютте перерахував чотири скандинавські країни, окрім Великої Британії та Нідерландів, як такі, що підтримують план постачання американської зброї Україні.

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Але там не було Франції. Politico нагадує, що президент якої Еммануель Макрон давно наполягав на тому, щоб європейці створили власну оборонно-промислову базу. У Франції є інтерес у тому, щоб озброєння сусідні країни ЄС купували на місцевому рівні. Намагаючись скоротити бюджетні видатки і зменшити дефіцит, французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону.

Інший погляд у ФРН. Там зважують на обмеженість європейських виробничих потужностей, - уряд Мерца вважає, що купівля американського озброєння по суті єдиний спосіб швидко забезпечити Україну необхідною зброєю.

Подробиць щодо конкретних закупівель зброї поки що небагато, але німецький уряд особливо наполегливо просуває угоду про купівлю американських систем протиповітряної оборони "Patriot" для захисту України, передає Politico.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи ППО Patriot вже відвантажуються європейським союзникам. За його словами, США отримають повне відшкодування витрат на озброєння від ЄС або країн НАТО.

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