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Рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума – опрос

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Рейтинг Демократической партии США достиг самого низкого уровня за более чем три десятилетия, согласно опросу The Wall Street Journal. 63% избирателей негативно относятся к партии, а 33% поддерживают ее, что является самым низким показателем с 1990 года.

Рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума – опрос

Рейтинг Демократической партии США упал до самого низкого уровня за более чем три десятилетия. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Wall Street Journal (WSJ), сообщает УНН.

Детали

Так, по данным социологов, 63% избирателей негативно относятся к деятельности Демократической партии. При этом поддерживают демократов 33% – это самый низкий показатель в опросах WSJ, проведенных с 1990 года.

Лишь 8% избирателей относятся к демократам "очень позитивно", по сравнению с 19%, которые проявляют такой же уровень энтузиазма в отношении Республиканской партии

- указывает издание.

В то же время отмечается, что также нарастает уровень неодобрения деятельности президента США Дональда Трампа и его администрации. В частности, избиратели не одобряют действия главы Белого дома в отношении экономики, инфляции, тарифов и внешней политики.

"Трамп, со своей агрессивной повесткой дня и обещаниями встряхнуть политический истеблишмент, был воплощением кандидата перемен. Но в новом опросе ... 51% утверждают, что изменения, которые он вносит, являются формой хаоса и дисфункции, которая навредит стране. Зато 45% соглашаются с альтернативным утверждением, что он вносит необходимые и полезные изменения", - пишет СМИ.

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Справка

Телефонный и онлайн-опрос The Wall Street Journal среди 1500 зарегистрированных избирателей был проведен 16-20 июля. Погрешность для полной выборки составляет 2,5%.

Напомним

По результатам опроса The Economist и YouGov, через 177 дней президентства Дональда Трампа 55% американцев не одобряют его деятельность, тогда как 41% одобряют.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ20.06.25, 21:24 • 10669 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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