30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Ермак: Призыв Папы Льва XIV к немедленному прекращению огня – четкий сигнал для международного сообщества

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и поиску справедливого мира для Украины с участием международного сообщества. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что это сигнал для давления на Москву.

Ермак: Призыв Папы Льва XIV к немедленному прекращению огня – четкий сигнал для международного сообщества

Папа Римский Лев XIV в обращении к верующим в воскресенье, 30 августа, призвал к немедленному прекращению огня и поиску справедливого мира для Украины при участии международного сообщества. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

В сегодняшнем обращении после молитвы "Ангел Господень" Папа вновь напомнил миру о страданиях украинского народа, о погибших и раненых из-за российских ударов. Его слова о милосердии, о призыве не оставаться равнодушными и помогать конкретными действиями — это голос, который звучит против войны и равнодушия

- говорится в сообщении руководителя ОП.

"Особенно важен призыв Святейшего Отца к немедленному прекращению огня и поиску справедливого мира при участии международного сообщества. Это четкий сигнал, что мир должен оказывать давление именно на Москву, которая начала эту войну и до сих пор отказывается ее завершить. Россия должна прекратить террор и сделать реальные шаги для прекращения убийств и начать переговоры", - подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним

Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине, подчеркнув необходимость постоянных усилий и молитвы для его достижения. Он постоянно общается с политическими лидерами и молится за прогресс в мирных переговорах.

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков07.08.25, 15:07 • 4031 просмотр

Вита Зеленецкая

Политика
Папа Лев XIV
Андрій Єрмак
Украина