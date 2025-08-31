Ермак: Призыв Папы Льва XIV к немедленному прекращению огня – четкий сигнал для международного сообщества

Папа Римский Лев XIV в обращении к верующим в воскресенье, 30 августа, призвал к немедленному прекращению огня и поиску справедливого мира для Украины при участии международного сообщества. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

В сегодняшнем обращении после молитвы "Ангел Господень" Папа вновь напомнил миру о страданиях украинского народа, о погибших и раненых из-за российских ударов. Его слова о милосердии, о призыве не оставаться равнодушными и помогать конкретными действиями — это голос, который звучит против войны и равнодушия - говорится в сообщении руководителя ОП.

"Особенно важен призыв Святейшего Отца к немедленному прекращению огня и поиску справедливого мира при участии международного сообщества. Это четкий сигнал, что мир должен оказывать давление именно на Москву, которая начала эту войну и до сих пор отказывается ее завершить. Россия должна прекратить террор и сделать реальные шаги для прекращения убийств и начать переговоры", - подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним

Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине, подчеркнув необходимость постоянных усилий и молитвы для его достижения. Он постоянно общается с политическими лидерами и молится за прогресс в мирных переговорах.

