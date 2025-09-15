$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 15880 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 36003 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 62387 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 97362 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 81172 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 81467 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 44933 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 82278 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73403 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40590 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV, заявил, что миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией сейчас маловероятна. Понтифик различает голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по его мнению, не так реалистична.

"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины

Несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Об этом в интервью американскому католическому изданию Crux сказал глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV, сообщает УНН.

Подробности

По словам Понтифика, он различает "голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, очень отличается и не так реалистична, как первая".

Я думаю, что люди слышали разные призывы, которые я делал относительно повышения моего голоса, голоса христиан и людей доброй воли, говоря, что мир – единственный ответ. Напрасные убийства после этих лет людей с обеих сторон – в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах – я думаю, что людей нужно как-то пробудить, чтобы они сказали, что есть другой способ сделать это

- отметил Папа Лев XIV.

Он напомнил, что Ватикан неоднократно предлагал посредничество в переговорах по прекращению войны России против Украины.

Святой Престол с начала войны прилагает большие усилия, чтобы сохранить позицию, которая, как бы сложно это ни было, Не будучи одной или другой стороной, а действительно нейтральной. ... Я думаю, что ряд различных действующих лиц должен приложить достаточно усилий, чтобы воюющие стороны сказали: "Хватит, и давайте искать другой способ решения наших разногласий

- сказал Понтифик.

Он добавил, что Святой Престол "продолжает надеяться" на достижение мира, но "есть плохие действующие лица, есть искушения".

Напомним

Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине, подчеркнув необходимость постоянных усилий и молитвы для его достижения.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Папа Лев XIV
Украина