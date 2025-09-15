"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
Киев • УНН
Глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV, заявил, что миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией сейчас маловероятна. Понтифик различает голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по его мнению, не так реалистична.
Несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Об этом в интервью американскому католическому изданию Crux сказал глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV, сообщает УНН.
Подробности
По словам Понтифика, он различает "голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, очень отличается и не так реалистична, как первая".
Я думаю, что люди слышали разные призывы, которые я делал относительно повышения моего голоса, голоса христиан и людей доброй воли, говоря, что мир – единственный ответ. Напрасные убийства после этих лет людей с обеих сторон – в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах – я думаю, что людей нужно как-то пробудить, чтобы они сказали, что есть другой способ сделать это
Он напомнил, что Ватикан неоднократно предлагал посредничество в переговорах по прекращению войны России против Украины.
Святой Престол с начала войны прилагает большие усилия, чтобы сохранить позицию, которая, как бы сложно это ни было, Не будучи одной или другой стороной, а действительно нейтральной. ... Я думаю, что ряд различных действующих лиц должен приложить достаточно усилий, чтобы воюющие стороны сказали: "Хватит, и давайте искать другой способ решения наших разногласий
Он добавил, что Святой Престол "продолжает надеяться" на достижение мира, но "есть плохие действующие лица, есть искушения".
Напомним
Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине, подчеркнув необходимость постоянных усилий и молитвы для его достижения.
