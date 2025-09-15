"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины

Несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Об этом в интервью американскому католическому изданию Crux сказал глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV, сообщает УНН.

По словам Понтифика, он различает "голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, очень отличается и не так реалистична, как первая".

Я думаю, что люди слышали разные призывы, которые я делал относительно повышения моего голоса, голоса христиан и людей доброй воли, говоря, что мир – единственный ответ. Напрасные убийства после этих лет людей с обеих сторон – в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах – я думаю, что людей нужно как-то пробудить, чтобы они сказали, что есть другой способ сделать это

Он напомнил, что Ватикан неоднократно предлагал посредничество в переговорах по прекращению войны России против Украины.

Святой Престол с начала войны прилагает большие усилия, чтобы сохранить позицию, которая, как бы сложно это ни было, Не будучи одной или другой стороной, а действительно нейтральной. ... Я думаю, что ряд различных действующих лиц должен приложить достаточно усилий, чтобы воюющие стороны сказали: "Хватит, и давайте искать другой способ решения наших разногласий