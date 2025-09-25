Сибіга обговорив повернення українських дітей з секретарем Святого Престолу

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами архієпископом Полом Річардом Галахером, під час якої обговорили гуманітарну допомогу та повернення додому українських військовополонених та дітей, пише УНН з посиланням на МЗС.

Був радий зустрітися з Архиєпископом Полом Річардом Галахером у Нью-Йорку. Ми високо цінуємо постійну духовну підтримку України з боку Святішого Отця, а також гуманітарну допомогу Ватикану, зокрема турботу про українських дітей - заявив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Україна вдячна Ватикану за місію кардинала Маттео Дзуппі та цінує залучення Святого Престолу до звільнення українських військовополонених і депортованих дітей.

Ми й надалі сподіваємося на апостольський візит Його Святості до України, який надав би надзвичайно важливу духовну підтримку мільйонам вірян у цей складний час повномасштабної війни - зазначив Сибіга.

Глава МЗС також додав, що Україна, спільно зі Святим Престолом продовжить працювати над полегшенням людських страждань і просуванням справи миру.

Я також підтвердив наше запрошення Архиєпископу Галахеру відвідати Україну у зручний для нього час - резюмував Сибіга.

Доповнення

Папа Римський Лев XIV заявив, що попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та росією наразі є малоймовірною.