Ексклюзив
12:21 • 5892 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8312 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10388 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41559 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 35719 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28548 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46574 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25303 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34647 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63055 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41566 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 46577 перегляди
Президент України, перша леді та очільник МВС провели зустрічі із принцесою Анною: про що говорили

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Президент Зеленський, перша леді та очільник МВС зустрілися з британською принцесою Анною, яка стала першою членкинею королівської сім'ї, що відвідала Україну після незалежності. Обговорювалися повернення дітей, реабілітація ветеранів та інтеграція людей з пораненнями.

Президент України, перша леді та очільник МВС провели зустрічі із принцесою Анною: про що говорили

У Києві президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та очільник МВС Ігор Клименко провели історичні зустрічі із британською принцесою Анною, першою членкинею королівської сім’ї, яка відвідала Україну після здобуття незалежності. На порядку денному було повернення українських дітей, реабілітація ветеранів та інтеграція людей з пораненнями у мирне життя. Про це українські високопосадовці повідомили в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Президент Зеленський повідомив, що прийом принцеси Анни відбувся у стінах Софії Київської – символічному місці, яке підкреслює історичну вагу події. 

Це перший візит Її Королівської Високості до України після нашої незалежності, і символічно, що наша зустріч відбулася в такому історичному місці, як Софія Київська 

– зазначив він.

Головною темою бесіди, за словами президента, стало питання повернення українських дітей, яких викрала росія. Зеленський запросив принцесу взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення цих дітей. Також порушили тему реабілітації захисників та практик безбар’єрності для повноцінної реінтеграції у суспільство.

Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому 

– наголосив президент.

Перша Леді Олена Зеленська також взяла участь у заходах за участі принцеси. Вона зустрілася з високою гостею в Києві та разом із нею відвідала Центр захисту прав дитини – заклад, який опікується дітьми та свідками воєнних злочинів. Там вони поспілкувалися з підлітками, які вийшли з полону, дізналися про тортури, тиск і залякування з боку окупантів.

Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути – це мирне дитинство на рідній землі. Робимо все, щоб захистити це право 

– написала Зеленська.

Міністр внутрішніх справ Клименко також поділився у своєму телеграмі зустріччю з принцесою Анною у Медичному реабілітаційному центрі "Пуща-Водиця". За його словами, це місце, де поранені поліцейські, рятувальники і військові отримують медичну, психологічну допомогу та підтримку у поверненні до цивільного життя.

Клименко розповів про інноваційні підходи реабілітації та про унікальну програму для ветеранів з втратою зору. Він наголосив: "Сила наших медичних команд – у відданості справі та любові до людей. А сила наших воїнів – у незламності, з якою вони долають випробування і відновлюють себе крок за кроком".

Очільник МВС також подякував міжнародним партнерам за увагу до українських захисників і заявив, що підтримка ззовні є критично важливою для забезпечення гідної реабілітації та захисту тих, хто віддав здоров’я за державу.

Сестра короля Великої Британії, принцеса Анна, здійснила неоголошений візит до України: з якою метою01.10.25, 09:29 • 3896 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Ігор Клименко
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська
Київ