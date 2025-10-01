Президент України, перша леді та очільник МВС провели зустрічі із принцесою Анною: про що говорили

У Києві президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та очільник МВС Ігор Клименко провели історичні зустрічі із британською принцесою Анною, першою членкинею королівської сім’ї, яка відвідала Україну після здобуття незалежності. На порядку денному було повернення українських дітей, реабілітація ветеранів та інтеграція людей з пораненнями у мирне життя. Про це українські високопосадовці повідомили в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Президент Зеленський повідомив, що прийом принцеси Анни відбувся у стінах Софії Київської – символічному місці, яке підкреслює історичну вагу події.

Це перший візит Її Королівської Високості до України після нашої незалежності, і символічно, що наша зустріч відбулася в такому історичному місці, як Софія Київська – зазначив він.

Головною темою бесіди, за словами президента, стало питання повернення українських дітей, яких викрала росія. Зеленський запросив принцесу взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення цих дітей. Також порушили тему реабілітації захисників та практик безбар’єрності для повноцінної реінтеграції у суспільство.

Я вдячний Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. Дякую за зустріч і спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, та нашими ветеранами. Дякую Сполученому Королівству за активну участь у роботі задля повернення всіх наших дітей додому – наголосив президент.

Перша Леді Олена Зеленська також взяла участь у заходах за участі принцеси. Вона зустрілася з високою гостею в Києві та разом із нею відвідала Центр захисту прав дитини – заклад, який опікується дітьми та свідками воєнних злочинів. Там вони поспілкувалися з підлітками, які вийшли з полону, дізналися про тортури, тиск і залякування з боку окупантів.

Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути – це мирне дитинство на рідній землі. Робимо все, щоб захистити це право – написала Зеленська.

Міністр внутрішніх справ Клименко також поділився у своєму телеграмі зустріччю з принцесою Анною у Медичному реабілітаційному центрі "Пуща-Водиця". За його словами, це місце, де поранені поліцейські, рятувальники і військові отримують медичну, психологічну допомогу та підтримку у поверненні до цивільного життя.

Клименко розповів про інноваційні підходи реабілітації та про унікальну програму для ветеранів з втратою зору. Він наголосив: "Сила наших медичних команд – у відданості справі та любові до людей. А сила наших воїнів – у незламності, з якою вони долають випробування і відновлюють себе крок за кроком".

Очільник МВС також подякував міжнародним партнерам за увагу до українських захисників і заявив, що підтримка ззовні є критично важливою для забезпечення гідної реабілітації та захисту тих, хто віддав здоров’я за державу.

