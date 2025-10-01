Сестра короля Великої Британії, принцеса Анна, здійснила неоголошений візит до України: з якою метою

Принцеса Великої Британії Анна здійснила неоголошений візит до України. Під час візиту вона зустрілася з президентом та першою леді і поклала до меморіалу загиблим у результаті війни дітям одну особливу річ, а також здійснила низку зустрічей. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Принцеса Анна прибула до Києва — у вівторок на прохання Міністерства закордонних справ Великої Британії як вияв солідарності з дітьми та родинами, які переживають жахіття російського вторгнення.

У межах візиту принцеса Анна провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали подальшу підтримку України з боку Великої Британії.

Під час перебування в Києві принцеса разом із першою леді Оленою Зеленською відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор, де вшанувала пам'ять маленьких українців, чиї життя обірвала росія.

На дитячому меморіалі Анна поклала плюшевого ведмедика в пам'ять про дітей, загиблих у конфлікті, сказавши, що в її доньки Зари Тіндалл була така ж іграшка.

За словами Букінгемського палацу, метою її поїздки було привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть на передовій.

У Києві принцеса також зустрілася з представницями поліції та Збройних сил України, які розповіли їй про свою ключову роль у захисті жінок та дітей.

Відвідавши Центр захисту прав дитини, принцеса Анна поспілкувалася з родинами та дітьми, яких вдалося повернути та реінтегрувати, а також з тими, хто працює над поверненням інших українських дітей.

Крім того, вона відвідала реабілітаційний центр, де зустрілася з українськими ветеранами війни, які проходять солетерапію.

Нагадаємо

12 вересня британський принц Гаррі відвідав Київ, щоб підтримати українських ветеранів та обговорити реабілітаційні ініціативи. Під час поїздки принц відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні. Він провів зустріч із 200 ветеранами.