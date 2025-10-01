Сестра короля Великобритании, принцесса Анна, совершила необъявленный визит в Украину: с какой целью

Принцесса Великобритании Анна совершила необъявленный визит в Украину. Во время визита она встретилась с президентом и первой леди и возложила к мемориалу погибшим в результате войны детям одну особую вещь, а также провела ряд встреч. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Принцесса Анна прибыла в Киев во вторник по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании в знак солидарности с детьми и семьями, переживающими ужасы российского вторжения.

В рамках визита принцесса Анна провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Великобритании.

Во время пребывания в Киеве принцесса вместе с первой леди Еленой Зеленской посетила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Михайловский Златоверхий собор, где почтила память маленьких украинцев, чьи жизни оборвала Россия.

На детском мемориале Анна возложила плюшевого мишку в память о детях, погибших в конфликте, сказав, что у ее дочери Зары Тиндалл была такая же игрушка.

По словам Букингемского дворца, целью ее поездки было привлечь внимание к травматическому опыту детей, живущих на передовой.

В Киеве принцесса также встретилась с представительницами полиции и Вооруженных сил Украины, которые рассказали ей о своей ключевой роли в защите женщин и детей.

Посетив Центр защиты прав ребенка, принцесса Анна пообщалась с семьями и детьми, которых удалось вернуть и реинтегрировать, а также с теми, кто работает над возвращением других украинских детей.

Кроме того, она посетила реабилитационный центр, где встретилась с украинскими ветеранами войны, проходящими солетерапию.

Напомним

12 сентября британский принц Гарри посетил Киев, чтобы поддержать украинских ветеранов и обсудить реабилитационные инициативы. Во время поездки принц посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Он провел встречу с 200 ветеранами.