Не лише Лувр: у Франції пограбували ще один музей, зникло майже 2000 унікальних монет XVIII століття

У Франції пограбували музей "Будинок освіти Дені Дідро" в місті Лангр на півночі країни. Це сталось після пограбування Лувру у Парижі: за одну ніч зникло майже 2000 золотих і срібних монет XVIII століття, повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Багато з цих монет є унікальними. За попередніми даними, злочинці діяли професійно - вони явно знали, що шукали, йдеться в повідомленні.

Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину

Водночас ЗМІ повідомляють, що з початку вересня поточного року спостерігаються численні випадки пограбувань французьких музеїв. Так, в середині жовтня постраждав Музей Жака Ширака в південно-західному Саррані. Це сталось двічі впродовж 48 годин: було вкрадено годинники, ювелірні вироби і дипломатичні подарунки, що призначались колишньому президенту Жаку Шираку.

Директорка Лувру подала у відставку після пограбування, але їй відмовили

У вересні з Національного музею Адріена Дюбуше в Ліможі зникли три китайські порцелянові вироби вартістю 6,5 млн євро. Ці вироби офіційно класифіковані як "національне надбання".

Через декілька днів з музею природної історії в Парижі було вкрадено кілька самородків золота на суму 1,5 млн євро.

Французські правоохоронці з’ясовують - чи були всі ці злочини заздалегідь організованими, або це лише співпадіння.

Нагадаємо

19 жовтня міністр культури Франції Рашида Даті повідомила, що у паризькому музеї Лувр сталося пограбування. Адміністрація музею повідомила, що він закривається на весь день "з виняткових причин".

У МВС Франції заявили, що пограбування Лувру тривало сім хвилин. Зловмисники проникли ззовні за допомогою підйомника та викрали ювелірні вироби неоціненної вартості.

Також УНН повідомляв, що вартість прикрас, які були викрадені з Лувру, становить 88 млн євро.

Через три дні після пограбування Лувр було знову відкрито для відвідувачів.