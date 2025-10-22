$41.740.01
09:23
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
BFM TV
МіГ-31

Не лише Лувр: у Франції пограбували ще один музей, зникло майже 2000 унікальних монет XVIII століття

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Франції пограбували музей "Будинок освіти Дені Дідро" в місті Лангр, звідки зникло майже 2000 золотих і срібних монет XVIII століття. Це сталось після низки інших пограбувань французьких музеїв, включаючи Лувр, Музей Жака Ширака, Національний музей Адріена Дюбуше та музей природної історії в Парижі.

Не лише Лувр: у Франції пограбували ще один музей, зникло майже 2000 унікальних монет XVIII століття

У Франції пограбували музей "Будинок освіти Дені Дідро" в місті Лангр на півночі країни. Це сталось після пограбування Лувру у Парижі: за одну ніч зникло майже 2000 золотих і срібних монет XVIII століття, повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Багато з цих монет є унікальними. За попередніми даними, злочинці діяли професійно - вони явно знали, що шукали, йдеться в повідомленні.

Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20.10.25, 11:22 • 115753 перегляди

Водночас ЗМІ повідомляють, що з початку вересня поточного року спостерігаються численні випадки пограбувань французьких музеїв. Так, в середині жовтня постраждав Музей Жака Ширака в південно-західному Саррані. Це сталось двічі впродовж 48 годин: було вкрадено годинники, ювелірні вироби і дипломатичні подарунки, що призначались колишньому президенту Жаку Шираку.

Директорка Лувру подала у відставку після пограбування, але їй відмовили22.10.25, 03:57 • 3304 перегляди

У вересні з Національного музею Адріена Дюбуше в Ліможі зникли три китайські порцелянові вироби вартістю 6,5 млн євро. Ці вироби офіційно класифіковані як "національне надбання".

Через декілька днів з музею природної історії в Парижі було вкрадено кілька самородків золота на суму 1,5 млн євро.

Французські правоохоронці з’ясовують - чи були всі ці злочини заздалегідь організованими, або це лише співпадіння.

Нагадаємо

19 жовтня міністр культури Франції Рашида Даті повідомила, що у паризькому музеї Лувр сталося пограбування. Адміністрація музею повідомила, що він закривається на весь день "з виняткових причин".

У МВС Франції заявили, що пограбування Лувру тривало сім хвилин. Зловмисники проникли ззовні за допомогою підйомника та викрали ювелірні вироби неоціненної вартості.

Також УНН повідомляв, що вартість прикрас, які були викрадені з Лувру, становить 88 млн євро.

Через три дні після пограбування Лувр було знову відкрито для відвідувачів.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Золото
Bild
Париж
Франція