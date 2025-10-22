Директорка Лувру подала у відставку після пограбування, але їй відмовили

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 1868 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21:57 • 13811 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
19:58 • 20410 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 18853 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 22267 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 29243 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 42479 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24093 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23273 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24257 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.1м/с
88%
750мм
Популярнi новини
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 12473 перегляди
У Франції озвучили вартість прикрас, які були викрадені з Лувру21 жовтня, 17:52 • 3746 перегляди
Правки до держбюджету-2026: Верховна Рада працювала майже до комендантської години21:03 • 6812 перегляди
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 22:19 • 8528 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 22:59 • 8092 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 42478 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 49299 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 47755 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 53069 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 109961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 12526 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 28496 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 38959 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 30022 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 86137 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Storm Shadow
The Guardian

Директорка Лувру подала у відставку після пограбування, але їй відмовили

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Директорка Лувру Лоранс де Кар подала заяву про відставку після пограбування музею, проте Єлисейський палац відмовився її приймати. Міністерка культури Франції та президент Макрон висловили підтримку її кандидатури, відхиливши відставку.

Директорка Лувру подала у відставку після пограбування, але їй відмовили

Після резонансного пограбування Лувру його директорка Лоранс де Кар подала заяву про відставку, проте Єлисейський палац відмовився її приймати. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що де Кар подала заяву після викрадення коштовностей, але міністерка культури Франції Рашида Даті та президент Емманюель Макрон висловили підтримку її кандидатури та відхилили відставку.

За словами Макрона, звільнення директорки могло б "зупинити динаміку реконструкції музею", що триває зараз. 

Очільниця французького Мінкульту так само відстоювала де Кар під час зустрічі з представниками профспілок культурних установ.

Нагадаємо

У неділю, 19 жовтня міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день. 

В МВС Франції заявили, що пограбування Лувру тривало сім хвилин. Зловмисники проникли ззовні за допомогою підйомника та викрали ювелірні вироби неоціненної вартості.

Французький телеканал BMFTV показав відеокадри пограбування паризького музею Лувр. На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.

Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок викрадення восьми ювелірних виробів з музею минулої неділі у 88 мільйонів євро. Прокурорка Парижа Лора Беккуа висловила сподівання, що зловмисники не вирішать переплавити коштовності.

Зухвале пограбування Лувра: злодії, ймовірно, будуть спіймані, але коштовності навряд чи повернуть21.10.25, 10:22 • 3018 переглядiв

Віта Зеленецька

КультураКримінал та НПНовини Світу
Єлисейський палац
Емманюель Макрон
Париж
Франція