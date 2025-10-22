Директорка Лувру подала у відставку після пограбування, але їй відмовили
Київ • УНН
Директорка Лувру Лоранс де Кар подала заяву про відставку після пограбування музею, проте Єлисейський палац відмовився її приймати. Міністерка культури Франції та президент Макрон висловили підтримку її кандидатури, відхиливши відставку.
Після резонансного пограбування Лувру його директорка Лоранс де Кар подала заяву про відставку, проте Єлисейський палац відмовився її приймати. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що де Кар подала заяву після викрадення коштовностей, але міністерка культури Франції Рашида Даті та президент Емманюель Макрон висловили підтримку її кандидатури та відхилили відставку.
За словами Макрона, звільнення директорки могло б "зупинити динаміку реконструкції музею", що триває зараз.
Очільниця французького Мінкульту так само відстоювала де Кар під час зустрічі з представниками профспілок культурних установ.
Нагадаємо
У неділю, 19 жовтня міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.
В МВС Франції заявили, що пограбування Лувру тривало сім хвилин. Зловмисники проникли ззовні за допомогою підйомника та викрали ювелірні вироби неоціненної вартості.
Французький телеканал BMFTV показав відеокадри пограбування паризького музею Лувр. На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.
Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок викрадення восьми ювелірних виробів з музею минулої неділі у 88 мільйонів євро. Прокурорка Парижа Лора Беккуа висловила сподівання, що зловмисники не вирішать переплавити коштовності.
Зухвале пограбування Лувра: злодії, ймовірно, будуть спіймані, але коштовності навряд чи повернуть21.10.25, 10:22 • 3018 переглядiв