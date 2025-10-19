ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру
Французький телеканал BMFTV показав відеокадри пограбування паризького музею Лувр. На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.
Французький телеканал BMFTV опублікував перші відеокадри пограбування паризького музею Лувр, яке сталося вранці в неділю, повідомляє УНН.
Деталі
На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який за допомогою кутової шліфувальної машини розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.
За попередньою інформацією, у пограбуванні брали участь четверо осіб: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувалися під працівників музею, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли з місця події.
Нагадаємо
Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила, що у паризькому музеї Лувр вранці 19 жовтня сталося пограбування. Адміністрація музею повідомила, що він закривається на весь день "з виняткових причин".
Пізніше Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин.