СМИ показали видеокадры ограбления французского Лувра
Киев • УНН
Французский телеканал BMFTV показал видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи виден мужчина в желтом жилете, разбивающий витрину, в то время как в зале находятся посетители.
Детали
На записи видно мужчину в желтом жилете, который с помощью угловой шлифовальной машины разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.
По предварительной информации, в ограблении участвовали четыре человека: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников музея, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись с места происшествия.
Напомним
Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в парижском музее Лувр утром 19 октября произошло ограбление. Администрация музея сообщила, что он закрывается на весь день "по исключительным причинам".
Позже Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут.