СМИ показали видеокадры ограбления французского Лувра

16:40
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
Главная
Эксклюзивы
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt19 октября, 08:15 • 12399 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 29273 просмотра
путин видит в войне против Украины свою "историческую миссию" - FT19 октября, 08:54 • 4840 просмотра
ВСУ поразили нефте- и газоперерабатывающий завод в рф, а также базу горючего в Бердянске - Генштаб19 октября, 10:41 • 3910 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo13:06 • 13378 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
15:10
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 29385 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 111375 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 132912 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 156458 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Донецкая область
Китай
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 28393 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 34233 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 52832 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 54580 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 81712 просмотра
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Фокс Ньюс
Financial Times

СМИ показали видеокадры ограбления французского Лувра

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Французский телеканал BMFTV показал видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи виден мужчина в желтом жилете, разбивающий витрину, в то время как в зале находятся посетители.

СМИ показали видеокадры ограбления французского Лувра

Французский телеканал BMFTV опубликовал первые видеокадры ограбления парижского музея Лувр, которое произошло утром в воскресенье, сообщает УНН.

Детали

На записи видно мужчину в желтом жилете, который с помощью угловой шлифовальной машины разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.

По предварительной информации, в ограблении участвовали четыре человека: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников музея, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись с места происшествия.

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в парижском музее Лувр утром 19 октября произошло ограбление. Администрация музея сообщила, что он закрывается на весь день "по исключительным причинам".

Позже Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра длилось семь минут.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
BFM TV
Франция