С начала следующего года туристы из таких стран, как США, Великобритания и Китай, должны будут платить €32 ($37; £28) за вход в музей. Ожидается, что повышение цен ежегодно будет приносить миллионы евро для финансирования реконструкции знаменитой галереи. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Администрация и служба безопасности музея подверглись критике после наглого ограбления в октябре, когда банда из четырех человек похитила ювелирные изделия на $102 млн (£76 млн) и скрылась за несколько минут.

Официальный аудит музея, опубликованный после ограбления, указал на недостаточные системы безопасности и устаревшую инфраструктуру.

С 14 января посетители из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (включает государства ЕС, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн), будут платить дополнительно €10 за вход в самый посещаемый музей мира.

Туристы из-за пределов ЕС, которые будут посещать музей в группах с аккредитованными гидами, тоже будут платить €28 со следующего года, сообщил Лувр ВВС.

Ожидается, что повышение цен будет приносить от €15 до €20 млн ежегодно для поддержки планов модернизации музея.

В прошлом году Лувр посетили почти 9 миллионов человек, большинство из которых – туристы из-за рубежа. Более десятой части посетителей приезжает из США и около 6% из Китая, сообщает музей.

Долгое время существовали призывы улучшить способность музея принимать большие потоки посетителей, ведь туристы часто жалуются на переполненные галереи и длинные очереди.

Дополнение

В январе французский президент Эммануэль Макрон и Лувр анонсировали улучшение музея и предложили повышение сборов для жителей вне ЕС в 2026 году.

Макрон также сообщил, что "Мона Лиза" будет перемещена в новое пространство, чтобы избежать перегрузки посетителями.

Большинство из 30 000 ежедневных посетителей Лувра стремятся увидеть шедевр Леонардо да Винчи. Потоки людей толпятся в Salle des États — галерее, где выставлена "Мона Лиза", оставляя каждому посетителю лишь несколько секунд для осмотра и фото.

Лувр также планирует реконструкцию других частей музея и добавление новых удобств, таких как туалеты и рестораны — модернизация оценивается в сотни миллионов евро.

Ранее в этом месяце музей сообщил о закрытии галереи с греческой керамикой из-за проблем со структурной безопасностью.

Расследование после октябрьского ограбления показало, что музей тратил значительно больше на покупку новых произведений искусства, но гораздо меньше — на обслуживание и реставрацию.

