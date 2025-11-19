$42.150.06
Лувр установит 100 видеокамер и полицейский участок после ограбления - BBC

Киев • УНН

 • 2912 просмотра

Лувр планирует установить 100 видеокамер до конца 2026 года и открыть полицейский участок на своей территории. Эти меры являются частью программы усиления безопасности после ограбления 19 октября 2025 года, во время которого было похищено восемь ювелирных изделий.

Лувр установит 100 видеокамер и полицейский участок после ограбления - BBC
Фото: pixabay

В Лувре после громкого ограбления в конце октября 2025 года установят 100 видеокамер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Во время выступления в Национальной ассамблее Франции директор музея Лоранс де Кар заявила, что эти камеры будут установлены до конца 2026 года.

Кроме того, на территории Лувра появится полицейский участок, а в самом музее - должность координатора по безопасности. Сообщается, что это часть программы усиления безопасности из 20 мер, которую анонсировало руководство Лувра после ограбления.

Контекст

19 октября 2025 года министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра продолжалось семь минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник".

Злоумышленники похитили из музея восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "несметную" ценность. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

22 октября, через три дня после дерзкого преступления, Лувр возобновил работу. 

Напомним

В начале ноября 2025 года одной из подозреваемых по делу об ограблении Лувра - 38-летней женщине - предъявили официальное обвинение. Еще одного из подозреваемых отпустили.

Евгений Устименко

