Гучне пограбування Лувру: 38-річній жінці висунули офіційне звинувачення, ще одного підозрюваного відпустили

Одній з підозрюваних у справі про пограбування Лувру висунули офіційне обвинувачення, одного з підозрюваних відпустили, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Деталі

У суботу суддя паризького суду висунув 38-річній жінці офіційне звинувачення та помістив її під варту за співучасть в організованому пограбуванні та змову з метою скоєння злочину, пов'язаного з пограбуванням Лувру.

Раніше чоловіка, також затриманого у середу у цій справі, було звільнено без пред'явлення звинувачень. Підозрювана постала перед суддею з суботнього дня, який має ухвалити рішення про її можливе взяття під варту за клопотанням звинувачення. Вона з'явилася на лаві підсудних у сльозах, підтвердивши, що мешкає в Ла-Курнев (департамент Сена-Сен-Дені). Їй було пред'явлено офіційне звинувачення у "співучасті в організованому пограбуванні" та "змові з метою скоєння злочину". На прохання звинувачення та її адвокатів слухання продовжилося у закритому режимі.

Раніше того ж дня прокуратура оголосила, що кілька підозрюваних, заарештованих у середу, постали перед суддею, не уточнивши їх кількість у рамках безпрецедентного розслідування пограбування найбільшого у світі музею, вартість награбованого майна якого оцінюється у 88 мільйонів євро.

Нагадаємо

Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підіймач".

З музею викрали вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що викрадені цінності з Лувру обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають. Наразі триває розслідування під керівництвом прокуратури Парижу.

22 жовтня, через три дні після зухвалого злочину, Лувр відновив роботу.