Громкое ограбление Лувра: 38-летней женщине предъявлено официальное обвинение, еще один подозреваемый отпущен

Одному из подозреваемых по делу об ограблении Лувра предъявлено официальное обвинение, один из подозреваемых отпущен, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

В субботу судья парижского суда предъявил 38-летней женщине официальное обвинение и поместил ее под стражу за соучастие в организованном ограблении и сговор с целью совершения преступления, связанного с ограблением Лувра.

Ранее мужчина, также задержанный в среду по этому делу, был освобожден без предъявления обвинений. Подозреваемая предстала перед судьей с субботы, который должен принять решение о ее возможном заключении под стражу по ходатайству обвинения. Она появилась на скамье подсудимых в слезах, подтвердив, что проживает в Ла-Курнев (департамент Сена-Сен-Дени). Ей было предъявлено официальное обвинение в "соучастии в организованном ограблении" и "сговоре с целью совершения преступления". По просьбе обвинения и ее адвокатов слушание продолжилось в закрытом режиме.

Ранее в тот же день прокуратура объявила, что несколько подозреваемых, арестованных в среду, предстали перед судьей, не уточнив их количество в рамках беспрецедентного расследования ограбления крупнейшего в мире музея, стоимость награбленного имущества которого оценивается в 88 миллионов евро.

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра продолжалось в течение семи минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник".

Из музея похитили восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" стоимость. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Сейчас продолжается расследование под руководством прокуратуры Парижа.

22 октября, через три дня после дерзкого преступления, Лувр возобновил работу.