Лувр встановить 100 відеокамер та поліцейський відділок після пограбування - BBC

У Луврі після гучного пограбування наприкінці жовтня 2025 року встановлять 100 відеокамер. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Під час виступу в Національній асамблеї Франції директор музею Лоранс де Кар заявила, що ці камери будуть встановлені до кінця 2026 року.

Крім того, на території Лувра з’явиться з'явиться поліцейський відділок, а в самому музеї - посада координатора з безпеки. Повідомляється, що це частина програми посилення безпеки з 20 заходів, яку анонсувало керівництво Лувра після пограбування.

Контекст

19 жовтня 2025 року міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підіймач".

Зловмисники викрали з музею вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

22 жовтня, через три дні після зухвалого злочину, Лувр відновив роботу.

Нагадаємо

На початку листопада 2025 року одній з підозрюваних у справі про пограбування Лувру - 38-річній жінці - висунули офіційне обвинувачення. Ще одного з підозрюваних відпустили.