$42.090.03
48.790.00
ukenru
15:08 • 872 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 8174 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10569 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10101 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 11990 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14574 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20694 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18002 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16217 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18853 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Dassault Mirage 2000
P-8 Poseidon

Лувр встановить 100 відеокамер та поліцейський відділок після пограбування - BBC

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Лувр планує встановити 100 відеокамер до кінця 2026 року та відкрити поліцейський відділок на своїй території. Ці заходи є частиною програми посилення безпеки після пограбування 19 жовтня 2025 року, під час якого було викрадено вісім ювелірних виробів.

Лувр встановить 100 відеокамер та поліцейський відділок після пограбування - BBC
Фото: pixabay

У Луврі після гучного пограбування наприкінці жовтня 2025 року встановлять 100 відеокамер. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Під час виступу в Національній асамблеї Франції директор музею Лоранс де Кар заявила, що ці камери будуть встановлені до кінця 2026 року.

Крім того, на території Лувра з’явиться з'явиться поліцейський відділок, а в самому музеї - посада координатора з безпеки. Повідомляється, що це частина програми посилення безпеки з 20 заходів, яку анонсувало керівництво Лувра після пограбування.

Контекст

19 жовтня 2025 року міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підіймач".

Зловмисники викрали з музею вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

22 жовтня, через три дні після зухвалого злочину, Лувр відновив роботу. 

Нагадаємо

На початку листопада 2025 року одній з підозрюваних у справі про пограбування Лувру - 38-річній жінці - висунули офіційне обвинувачення. Ще одного з підозрюваних відпустили.

Євген Устименко

КультураНовини СвітуПодії
Золото
Франція