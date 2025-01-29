Макрон анонсував реконструкцію Лувру: "Мона Ліза" переїде

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про масштабну реконструкцію Лувру в рамках проєкту "Новий Ренесанс". Відомий музей отримає новий вхід, оновлену інфраструктуру та окремий зал для головного експоната – картини "Мона Ліза".

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, у Франції оголосили про плани масштабної реконструкції Лувру, який посідає перше місце в рейтингу найбільш відвідуваних музеїв світу.

Під час реконструкції найвідоміший експонат Лувру - картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" - "переїде" в нове приміщення, де на полотно можна буде подивитися окремо від решти колекції музею, за окрему плату. Зокрема, про такі грандіозні плани реконструкції музею заявив Еммануель Макрон.

Також, у музеї планують зробити другий вхід для туристів, задля того, аби трохи розвантажити головний вхід - через знамениту скляну піраміду на площі перед палацом. Концепція нового входу буде розроблена за підсумками спеціально проведеного міжнародного архітектурного конкурсу.

За словами Макрона, усі роботи мають тривати близько п'яти років, і оновлений Лувр відкриє свої двері відвідувачам не пізніше 2031 року.

Зросте і ціна за квитки для туристів, які живуть за межами Євросоюзу, зокрема і британців. Зміна вартості квитків очікується з січня 2026 року.

Проєкт "Новий Ренесанс" став відповіддю на скарги директора Лувру Лоранс де Кар на те, що перед музеєм стоять серйозні проблеми, передусім перевантаженість відвідувачами в умовах руйнування інфраструктури. Лише подивитися на "Мону Лізу" щодня приходять близько 30 тисяч людей, а середній час перегляду картини через натовпи становить лише 50 секунд.

Новий вхід відкриє доступ до нових підземних виставкових просторів, які розташуються під внутрішньою площею палацу Кур-Карре і будуть, зі свого боку, з'єднані з основною зоною, вхід до якої розташований під пірамідою.

Як розповів Макрон, перебудова фасаду - найбільша зміна зовнішнього вигляду музею за останні 40 років, з часів проекту "Великий Лувр" Франсуа Міттерана. Палацову еспланаду планують засадити деревами, фактично перетворивши її на парк, що чудово узгоджується з планами мерії з озеленення центральної частини французької столиці.

Перенесення на нове місце "Мони Лізи" дасть змогу виставити картину на огляд належним чином, заразом полегшивши відвідувачам перегляд інших шедеврів музейної колекції, які зараз, за словами Макрона, надто часто не беруть до уваги.

Внутрішня інфраструктура Лувру за майбутні кілька років буде також істотно оновлена і розширена. Плани передбачають модернізацію старих і будівництво нових туалетів, ресторанів і місць відпочинку.

Загальна вартість проекту оцінюється в кілька сотень мільйонів євро.

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