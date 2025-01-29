Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о масштабной реконструкции Лувра в рамках проекта "Новый Ренессанс". Известный музей получит новый вход, обновленную инфраструктуру и отдельный зал для главного экспоната - картины "Мона Лиза".

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, во Франции объявили о планах масштабной реконструкции Лувра, который занимает первое место в рейтинге самых посещаемых музеев мира.

Во время реконструкции самый известный экспонат Лувра - картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" - "переедет" в новое помещение, где на полотно можно будет посмотреть отдельно от остальной коллекции музея, за отдельную плату. В частности, о таких грандиозных планах реконструкции музея заявил Эммануэль Макрон.

Также, в музее планируют сделать второй вход для туристов, для того, чтобы немного разгрузить главный вход - через знаменитую стеклянную пирамиду на площади перед дворцом. Концепция нового входа будет разработана по итогам специально проведенного международного архитектурного конкурса.

По словам Макрона, все работы должны продлиться около пяти лет, и обновленный Лувр откроет свои двери посетителям не позднее 2031 года.

Вырастет и цена за билеты для туристов, живущих за пределами Евросоюза, в том числе и британцев. Изменение стоимости билетов ожидается с января 2026 года.

Проект "Новый Ренессанс" стал ответом на жалобы директора Лувра Лоранс де Кар на то, что перед музеем стоят серьезные проблемы, прежде всего перегруженность посетителями в условиях разрушения инфраструктуры. Только посмотреть на "Мону Лизу" ежедневно приходят около 30 тысяч человек, а среднее время просмотра картины из-за толпы составляет всего 50 секунд.

Новый вход откроет доступ к новым подземным выставочным пространствам, которые расположатся под внутренней площадью дворца Кур-Карре и будут, в свою очередь, соединены с основной зоной, вход в которую расположен под пирамидой.

Как рассказал Макрон, перестройка фасада - самое большое изменение внешнего вида музея за последние 40 лет, со времен проекта "Большой Лувр" Франсуа Миттерана. Дворцовую эспланаду планируют засадить деревьями, фактически превратив ее в парк, что прекрасно согласуется с планами мэрии по озеленению центральной части французской столицы.

Перенос на новое место "Моны Лизы" позволит выставить картину на обозрение должным образом, заодно облегчив посетителям просмотр других шедевров музейной коллекции, которые сейчас, по словам Макрона, слишком часто упускают из виду.

Внутренняя инфраструктура Лувра за предстоящие несколько лет будет также существенно обновлена и расширена. Планы предусматривают модернизацию старых и строительство новых туалетов, ресторанов и мест отдыха.

Общая стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов евро.

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