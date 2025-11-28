Лувр підвищить ціни на квитки для більшості туристів з країн, що не входять до ЄС, на 45%

З початку наступного року туристи з таких країн, як США, Великобританія та Китай, повинні будуть платити €32 ($37; £28) за вхід до музею. Очікується, що підвищення цін щорічно приноситиме мільйони євро для фінансування реконструкції знаменитої галереї. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Адміністрація та служба безпеки музею зазнали критики після нахабного пограбування у жовтні, коли банда з чотирьох осіб викрала ювелірні вироби на $102 млн (£76 млн) та втекла за кілька хвилин.

Офіційний аудит музею, опублікований після пограбування, вказав на недостатні системи безпеки та застарілу інфраструктуру.

З 14 січня відвідувачі з країн, що не входять до Європейської економічної зони (включає держави ЄС, Ісландію, Норвегію та Ліхтенштейн), будуть платити додатково €10 за вхід до найбільш відвідуваного музею світу.

Туристи з-за меж ЄС, які відвідуватимуть музей у групах з акредитованими гідами, теж платитимуть €28 з наступного року, повідомив Лувр ВВС.

Очікується, що підвищення цін приноситиме від €15 до €20 млн щорічно для підтримки планів модернізації музею.

У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру

Минулого року Лувр відвідали майже 9 мільйонів осіб, більшість з яких – туристи з-за кордону. Понад десята частина відвідувачів приїжджає зі США та близько 6% з Китаю, повідомляє музей.

Тривалий час існували заклики поліпшити здатність музею приймати великі потоки відвідувачів, адже туристи часто скаржаться на переповнені галереї та довгі черги.

Доповнення

У січні французький президент Еммануель Макрон та Лувр анонсували поліпшення музею та запропонували підвищення зборів для жителів поза ЄС у 2026 році.

Макрон також повідомив, що "Мона Ліза" буде переміщена у новий простір, щоб уникнути перенавантаження відвідувачами.

Більшість із 30 000 щоденних відвідувачів Лувру прагнуть побачити шедевр Леонардо да Вінчі. Потоки людей тиснуться у Salle des États — галереї, де виставлена "Мона Ліза", залишаючи кожному відвідувачу лише кілька секунд для огляду та фото.

Лувр також планує реконструкцію інших частин музею та додавання нових зручностей, таких як туалети та ресторани — модернізація оцінюється у сотні мільйонів євро.

Раніше цього місяця музей повідомив про закриття галереї з грецькою керамікою через проблеми зі структурною безпекою.

Розслідування після жовтневого пограбування показало, що музей витрачав значно більше на купівлю нових творів мистецтва, але набагато менше — на обслуговування та реставрацію.

Лувр встановить 100 відеокамер та поліцейський відділок після пограбування - BBC