15:39 • 7032 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 11928 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 18717 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 16685 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14245 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 31044 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20574 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18055 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 35782 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19874 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Поліція Парижа затримала 39-річного чоловіка, якого вважають четвертим членом банди, що 19 жовтня пограбувала Лувр. Він має шість судимостей і йому загрожує до 15 років ув'язнення за пограбування та 10 років за злочинну змову.

У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра

Паризька поліція затримала чоловіка, якого вважають четвертим членом банди, що 19 жовтня викрала коштовності з Лувра, повідомив у п’ятницю прокурор міста. За словами Лор Беккуо, прокурора, яка очолює розслідування, таким чином усі четверо підозрюваних, причетних до зухвалого пограбування, зараз перебувають під вартою. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

39-річний затриманий має шість попередніх судимостей, включно із зберіганням крадених товарів, за що у 2010 році отримав умовний термін. Йому висунуті попередні звинувачення у пограбуванні, скоєному організованою бандою, що карається до 15 років позбавлення волі, та у злочинній змові, що передбачає до 10 років ув’язнення, якщо провину буде доведено.

У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру25.11.25, 17:57 • 2632 перегляди

За даними прокурора, здобич банди оцінюється у 88 мільйонів євро, не враховуючи історичної цінності коштовностей для Франції. У заяві не уточнюється точна роль заарештованого в пограбуванні, яке було здійснено вдень за допомогою кутових шліфувальних машин, вантажного підйомника та маскування під робітників у яскравих жилетах.

Трьох інших осіб, затриманих раніше для допиту, було звільнено без пред’явлення звинувачень. 

Слідчі продовжують працювати з метою пошуку викрадених коштовностей та встановлення ролі кожної особи у цьому організованому злочинному угрупованні, а також з’ясування того, як було сплановано та здійснено крадіжку 

– додала Беккуо.

За даними розслідування, пограбування здійснювала команда з чотирьох осіб: двоє проникли до Галереї Аполлона у Луврі, де були коштовності, а ще двоє чекали зовні на мотоциклах для їхнього вивезення.

Лувр встановить 100 відеокамер та поліцейський відділок після пограбування - BBC19.11.25, 16:49 • 3124 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Ассошіейтед Прес
Париж
Франція