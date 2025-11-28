У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра

Паризька поліція затримала чоловіка, якого вважають четвертим членом банди, що 19 жовтня викрала коштовності з Лувра, повідомив у п’ятницю прокурор міста. За словами Лор Беккуо, прокурора, яка очолює розслідування, таким чином усі четверо підозрюваних, причетних до зухвалого пограбування, зараз перебувають під вартою. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

39-річний затриманий має шість попередніх судимостей, включно із зберіганням крадених товарів, за що у 2010 році отримав умовний термін. Йому висунуті попередні звинувачення у пограбуванні, скоєному організованою бандою, що карається до 15 років позбавлення волі, та у злочинній змові, що передбачає до 10 років ув’язнення, якщо провину буде доведено.

У Франції затримали ще четверо підозрюваних у справі про пограбування Лувру

За даними прокурора, здобич банди оцінюється у 88 мільйонів євро, не враховуючи історичної цінності коштовностей для Франції. У заяві не уточнюється точна роль заарештованого в пограбуванні, яке було здійснено вдень за допомогою кутових шліфувальних машин, вантажного підйомника та маскування під робітників у яскравих жилетах.

Трьох інших осіб, затриманих раніше для допиту, було звільнено без пред’явлення звинувачень.

Слідчі продовжують працювати з метою пошуку викрадених коштовностей та встановлення ролі кожної особи у цьому організованому злочинному угрупованні, а також з’ясування того, як було сплановано та здійснено крадіжку – додала Беккуо.

За даними розслідування, пограбування здійснювала команда з чотирьох осіб: двоє проникли до Галереї Аполлона у Луврі, де були коштовності, а ще двоє чекали зовні на мотоциклах для їхнього вивезення.

Лувр встановить 100 відеокамер та поліцейський відділок після пограбування - BBC