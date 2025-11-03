$42.080.01
Пакет раненого: 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для защитников

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Подразделения Медицинских сил Вооруженных Сил Украины начали выдачу адаптивной одежды для раненых военных. Уже поступило 50 тысяч предметов, в том числе майки, шорты и брюки, которые облегчают доступ к местам ранения.

Пакет раненого: 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для защитников

Подразделения Медицинских сил Вооруженных Сил Украины начали выдавать предметы адаптивной одежды для раненых военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в воскресенье, 2 ноября, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первые партии такой одежды уже получили военнослужащие, проходящие лечение в военно-медицинских учреждениях Командования Медицинских сил ВСУ вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На сегодняшний день эти военно-медицинские учреждения имеют первоочередной приоритет.

В общей сложности 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для раненых военнослужащих, в частности адаптивные майки, шорты, брюки и т.д.

- сообщили в ведомстве.

Это позволит украинским защитникам, получившим ранения и находящимся на лечении или реабилитации, чувствовать себя удобнее.

Среди особенностей адаптивной одежды:

  • расширенные штанины и рукава;
    • текстильные застежки (липучки);
      • дополнительная регулировка ширины.

        Наличие этих элементов облегчает доступ к местам ранения во время лечения.

        Инициатива осуществляется в рамках проекта «Пакет раненого», являющегося частью создания безбарьерного пространства в секторе обороны.

        Напомним

        "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины объявил закупку 50 000 наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих. Общая стоимость закупки составляет более 37 млн грн, а первые поставки ожидаются в IV квартале 2025 года.

        Вита Зеленецкая

