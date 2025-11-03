$42.080.01
Пакунок пораненого: 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для захисників

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Підрозділи Медичних сил Збройних Сил України розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових. Вже надійшло 50 тисяч предметів, зокрема майки, шорти та штани, які полегшують доступ до місць поранення.

Пакунок пораненого: 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для захисників

Підрозділи Медичних сил Збройних Сил України розпочали видавати предмети адаптивного одягу для поранених військових. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України в неділю, 2 листопада, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що перші партії такого одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет.

Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо

- повідомили у відомстві. 

Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.

Серед особливостей адаптивного одягу: 

  • розширені штанини та рукави;
    • текстильні застібки (липучки);
      • додаткове регулювання ширини. 

        Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.

        Ініціатива здійснюється в рамках проєкту Пакунок пораненого, що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони. 

        Нагадаємо

        "Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю 50 000 наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців. Загальна вартість закупівлі становить понад 37 млн грн, а перші поставки очікуються у IV кварталі 2025 року.

        Унікальні костюми, адаптивний одяг для військових: який бізнес створюють українські жінки під час війни20.11.23, 09:00 • 3479 переглядiв

        Віта Зеленецька

