Пакунок пораненого: 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для захисників

Підрозділи Медичних сил Збройних Сил України розпочали видавати предмети адаптивного одягу для поранених військових. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України в неділю, 2 листопада, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що перші партії такого одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет.

Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо - повідомили у відомстві.

Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.

Серед особливостей адаптивного одягу:

розширені штанини та рукави;

текстильні застібки (липучки);

додаткове регулювання ширини.

Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.

Ініціатива здійснюється в рамках проєкту Пакунок пораненого, що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони.

Нагадаємо

"Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю 50 000 наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців. Загальна вартість закупівлі становить понад 37 млн грн, а перші поставки очікуються у IV кварталі 2025 року.

