3 вересня, 17:28 • 16981 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 27974 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 23290 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 23487 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 43483 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23074 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24509 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22682 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24695 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47269 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 1526 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 15472 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 43482 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 33322 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47269 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 44036 перегляди
"Пакунок пораненого": Міноборони закуповує гігієнічні набори на 37 млн грн

Київ • УНН

 • 12 перегляди

"Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю 50 000 наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців. Загальна вартість закупівлі становить понад 37 млн грн, а перші поставки очікуються у IV кварталі 2025 року.

"Пакунок пораненого": Міноборони закуповує гігієнічні набори на 37 млн грн

"Державний оператор тилу" Міноборони України (ДОТ) оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у межах ініціативи "Пакунок пораненого". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оборонного відомства.

Деталі

Зазначається, що ініціатива спрямована на забезпечення захисників найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування. Наразі оголошено три закупівлі. Очікувана вартість сукупно становить понад 37 млн грн. Планується окремо закупити набори для чоловіків (48 000 наборів) і окремо для жінок (2 000 наборів).

Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення

- розповів директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Вказується, що постачання здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів, що надають допомогу військовослужбовцям. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.

Довідково

Наприкінці червня ДОТ уже закупив першу складову пакунку – адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Зараз наступний компонент – гігієнічні набори, що надходитимуть до військовослужбовців Збройних сил України через медичні заклади.

"Пакунок пораненого": Міноборони анонсувало набори з 30 речей з адаптивним одягом для поранених військових10.01.25, 14:35 • 25253 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство оборони України
Збройні сили України