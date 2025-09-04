"Пакунок пораненого": Міноборони закуповує гігієнічні набори на 37 млн грн
Київ • УНН
"Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю 50 000 наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців. Загальна вартість закупівлі становить понад 37 млн грн, а перші поставки очікуються у IV кварталі 2025 року.
Деталі
Зазначається, що ініціатива спрямована на забезпечення захисників найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування. Наразі оголошено три закупівлі. Очікувана вартість сукупно становить понад 37 млн грн. Планується окремо закупити набори для чоловіків (48 000 наборів) і окремо для жінок (2 000 наборів).
Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення
Вказується, що постачання здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів, що надають допомогу військовослужбовцям. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.
Довідково
Наприкінці червня ДОТ уже закупив першу складову пакунку – адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Зараз наступний компонент – гігієнічні набори, що надходитимуть до військовослужбовців Збройних сил України через медичні заклади.
