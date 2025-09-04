«Пакет раненого»: Минобороны закупает гигиенические наборы на 37 млн грн
Киев • УНН
«Государственный оператор тыла» Минобороны Украины объявил закупку 50 000 наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих. Общая стоимость закупки составляет более 37 млн грн, а первые поставки ожидаются в IV квартале 2025 года.
«Государственный оператор тыла» Минобороны Украины (ГОТ) объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы «Пакет раненого». Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.
Детали
Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения. Сейчас объявлено три закупки. Ожидаемая стоимость совокупно составляет более 37 млн грн. Планируется отдельно закупить наборы для мужчин (48 000 наборов) и отдельно для женщин (2 000 наборов).
Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения
Указывается, что поставки будут осуществляться в лечебные учреждения разных регионов, оказывающие помощь военнослужащим. Отгрузка первых партий запланирована на IV квартал 2025 года.
Справка
В конце июня ГОТ уже закупил первую составляющую пакета – адаптивную одежду для военных всех Сил обороны. Сейчас следующий компонент – гигиенические наборы, которые будут поступать военнослужащим Вооруженных сил Украины через медицинские учреждения.
"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных10.01.25, 14:35 • 25253 просмотра