3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене
3 сентября, 14:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
3 сентября, 06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
3 сентября, 06:00
«Пакет раненого»: Минобороны закупает гигиенические наборы на 37 млн грн

Киев • УНН

 • 42 просмотра

«Государственный оператор тыла» Минобороны Украины объявил закупку 50 000 наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих. Общая стоимость закупки составляет более 37 млн грн, а первые поставки ожидаются в IV квартале 2025 года.

«Пакет раненого»: Минобороны закупает гигиенические наборы на 37 млн грн

«Государственный оператор тыла» Минобороны Украины (ГОТ) объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы «Пакет раненого». Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

Детали

Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения. Сейчас объявлено три закупки. Ожидаемая стоимость совокупно составляет более 37 млн грн. Планируется отдельно закупить наборы для мужчин (48 000 наборов) и отдельно для женщин (2 000 наборов).

Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения

- рассказал директор программы вещевого имущества ГОТ Никита Чичкан.

Указывается, что поставки будут осуществляться в лечебные учреждения разных регионов, оказывающие помощь военнослужащим. Отгрузка первых партий запланирована на IV квартал 2025 года.

Справка

В конце июня ГОТ уже закупил первую составляющую пакета – адаптивную одежду для военных всех Сил обороны. Сейчас следующий компонент – гигиенические наборы, которые будут поступать военнослужащим Вооруженных сил Украины через медицинские учреждения.

"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных10.01.25, 14:35 • 25253 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины