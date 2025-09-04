«Пакет раненого»: Минобороны закупает гигиенические наборы на 37 млн грн

«Государственный оператор тыла» Минобороны Украины (ГОТ) объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы «Пакет раненого». Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения. Сейчас объявлено три закупки. Ожидаемая стоимость совокупно составляет более 37 млн грн. Планируется отдельно закупить наборы для мужчин (48 000 наборов) и отдельно для женщин (2 000 наборов).

Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения