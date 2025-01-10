"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных

ukenru
Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 6239 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10:22 • 80482 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
09:45 • 87459 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
09:37 • 96937 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
09:34 • 92247 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
08:15 • 72109 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 105697 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120765 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 125639 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 128218 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже семь погибших: последствия масштабных пожаров в Калифорнии

Уже семь погибших: последствия масштабных пожаров в Калифорнии

 • 24056 просмотра
российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

 • 103336 просмотра
Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня

Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня

 • 35084 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

08:46 • 58607 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 88758 просмотра
публикации
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

10:22 • 80482 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 88758 просмотра
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 203947 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 165992 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 169853 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

08:46 • 58607 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 110837 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 118851 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 117286 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 115551 просмотра
Актуальное
"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных

"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных

Киев  •  УНН

 • 5277 просмотра

Read in English

Минобороны вводит наборы с адаптивной одеждой и средствами гигиены для раненых военных. Комплекты будут включать специальную одежду с быстрым доступом к ранам и учитывать потребности как мужчин, так и женщин.

Военные, получившие ранения, будут получать спецнаборы - "Пакет раненого" - с адаптивной одеждой, средствами гигиены и специальной посудой - всего 30 позиций, сообщили в Минобороны Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В набор "Пакет раненого", который в этом году будут получать в Вооруженных силах, войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда, всего 30 позиций", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны:

  • Наборы учитывают потребности раненых в первые дни госпитализации
    • Комплекты для защитниц адаптированы с учетом их потребностей
      • Адаптивная одежда обеспечивает доступ к месту манипуляций без ее снятия

        Этот набор будут выдавать раненым военнослужащим с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении.

        Тестирование адаптивной одежды было проведено в октябре прошлого года на Запорожском направлении.

        "Мы работаем над упрощением оказания медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать - достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

        "Для запуска проекта Кабинет министров Украины должен принять соответствующее постановление о его финансировании", - отметили в Минобороны.

        В Вооруженных силах Украины появилась адаптивная одежда для раненых бойцов: что будет в комплекте06.07.24, 19:49 • 27681 просмотр

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоВойна
        ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
        vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
        ukrainaУкраина

        Обратиться по вопросам размещения рекламы