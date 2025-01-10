"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных
Киев • УНН
Минобороны вводит наборы с адаптивной одеждой и средствами гигиены для раненых военных. Комплекты будут включать специальную одежду с быстрым доступом к ранам и учитывать потребности как мужчин, так и женщин.
Военные, получившие ранения, будут получать спецнаборы - "Пакет раненого" - с адаптивной одеждой, средствами гигиены и специальной посудой - всего 30 позиций, сообщили в Минобороны Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В набор "Пакет раненого", который в этом году будут получать в Вооруженных силах, войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда, всего 30 позиций", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в Минобороны:
- Наборы учитывают потребности раненых в первые дни госпитализации
- Комплекты для защитниц адаптированы с учетом их потребностей
- Адаптивная одежда обеспечивает доступ к месту манипуляций без ее снятия
Этот набор будут выдавать раненым военнослужащим с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении.
Тестирование адаптивной одежды было проведено в октябре прошлого года на Запорожском направлении.
"Мы работаем над упрощением оказания медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать - достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
"Для запуска проекта Кабинет министров Украины должен принять соответствующее постановление о его финансировании", - отметили в Минобороны.
В Вооруженных силах Украины появилась адаптивная одежда для раненых бойцов: что будет в комплекте06.07.24, 19:49 • 27681 просмотр