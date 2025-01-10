"Пакунок пораненого": Міноборони анонсувало набори з 30 речей з адаптивним одягом для поранених військових
Київ • УНН
Міноборони запроваджує набори з адаптивним одягом та засобами гігієни для поранених військових. Комплекти включатимуть спеціальний одяг з швидким доступом до ран та враховуватимуть потреби як чоловіків, так і жінок.
Військові, які зазнали поранень, отримуватимуть спецнабори - "Пакунок пораненого" - з адаптивним одягом, засобами гігієни та спеціальним посудом - загалом 30 позицій, повідомили у Міноборони України у п'ятницю, пише УНН.
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"До набору "Пакунок пораненого", який цьогоріч отримуватимуть у Збройних силах, увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд, загалом 30 позицій", - повідомили у відомстві.
Як зазначили у Міноборони:
- Набори враховують потреби поранених у перші дні госпіталізації
- Комплекти для захисниць адаптовані з урахуванням їхніх потреб
- Адаптивний одяг забезпечує доступ до місця маніпуляцій без його зняття
Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.
Тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.
"Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати - достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя", - наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
"Для запуску проєкту Кабінет міністрів України має ухвалити відповідну постанову щодо її фінансування", - зазначили у Міноборони.
У Збройних силах України з'явився адаптивний одяг для поранених бійців: що буде в комплекті06.07.24, 19:49 • 27837 переглядiв