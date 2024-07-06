В Вооруженных силах Украины появится адаптивная одежда для раненых, соответствующие требования к комплекту одежды утверждены Министерством обороны Украины, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

По данным Минобороны, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. Техническое задание было определено Тылом командования Сил логистики ВС Украины с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров.

Основным требованием для него стали удобство для раненого, технологичность и износостойкость.

"В комплект будет входить майка, шорты, брюки, футболка и реглан. Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение. Эти и другие технологические особенности предусмотрены для того, чтобы комплект одежды был удобным даже для малоподвижных раненых", - говорится в сообщении.

Размерная сетка костюмов предусмотрена в 5-ти размерах и будет иметь 3 роста. Одежда будет удобной как для мужчин, так и для женщин.

"Это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Ведь большинство из них после эвакуации с поля боя в стабпункты или госпитали остаются без необходимых предметов одежды первой необходимости. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан", - заявила заместителям министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

На данный момент несколько моделей украинских производителей находятся на этапе доработки и будут тестироваться в практических условиях в ходе военно-исследовательских испытаний, добавили в Минобороны.