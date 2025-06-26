Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони починає закупівлю "пакунків пораненого"
Київ • УНН
Державний оператор тилу Міноборони забезпечить поранених військовослужбовців адаптивним одягом та гігієнічними наборами. Постачання "пакунків пораненого" заплановане на друге півріччя поточного року.
Державний оператор тилу Міноборони починає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців "пакунком пораненого". До набору входитиме адаптивний одяг та гігієнічний набір. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
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Повідомляється, що торги на закупівлю адаптивного одягу на суму майже 170 млн грн вже оголошено. А постачання заплановане на II півріччя поточного року.
До літнього комплекту одягу входитимуть адаптивні майки, фуфайки, шорти, штани та шкарпетки. Гігієнічний набір включатиме рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту тощо.
Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. "Пакунок пораненого" має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу
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Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.
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