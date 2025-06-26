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Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони починає закупівлю "пакунків пораненого"

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Державний оператор тилу Міноборони забезпечить поранених військовослужбовців адаптивним одягом та гігієнічними наборами. Постачання "пакунків пораненого" заплановане на друге півріччя поточного року.

Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони починає закупівлю "пакунків пораненого"

Державний оператор тилу Міноборони починає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців "пакунком пораненого". До набору входитиме адаптивний одяг та гігієнічний набір. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Деталі

Повідомляється, що торги на закупівлю адаптивного одягу на суму майже 170 млн грн вже оголошено. А постачання заплановане на II півріччя поточного року.

До літнього комплекту одягу входитимуть адаптивні майки, фуфайки, шорти, штани та шкарпетки. Гігієнічний набір включатиме рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту тощо.

Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. "Пакунок пораненого" має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу 

– наголосив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України Олександр Осадчий.

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Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
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