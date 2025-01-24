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В Україні розробляють новий зимовий маскувальний костюм для спецпризначенців: що в ньому особливого

Київ • УНН

 • 35099 перегляди

Міністерство оборони створило технічну специфікацію нового зимового маскувального костюма "Тип С" для спецпризначенців. Костюм забезпечує максимальне маскування, свободу рухів та має вдосконалені елементи.

Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецпризначенців, передає УНН із посиланням на відомство.

Деталі

Центральне управління матеріального забезпечення створило технічну специфікацію на зимовий маскувальний костюм "Тип С" для підрозділів спеціального призначення, який забезпечує максимальне маскування та свободу рухів у польових умовах.

За даними відомства, нова модель матиме вдосконалені елементи маскування та додаткові конструктивні рішення. Вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг.

"Протягом 2024 року Міноборони розробило та затвердило 28 технічних специфікацій предметів речового забезпечення, наприклад, полегшений бронежилет або адаптивний одяг для поранених. Новий зимовий маскувальний костюм – це черговий крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам наших військовослужбовців у бойових умовах", - підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зокрема, під час розробки костюма було враховано результати військових (дослідних) випробувань, а також зауваження та побажання військовослужбовців.

Міноборони тестує нову військову форму для жінок та впроваджує інклюзивність: що відомо06.11.24, 17:26 • 22505 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаТехнології
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України

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