В Украине разрабатывают новый зимний маскировочный костюм для спецназовцев: что в нем особенного
Киев • УНН
Министерство обороны создало техническую спецификацию нового зимнего маскировочного костюма "Тип С" для спецназовцев. Костюм обеспечивает максимальную маскировку, свободу движений и имеет усовершенствованные элементы.
Минобороны разрабатывает новый зимний маскировочный костюм для спецназовцев, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Детали
Центральное управление материального обеспечения создало техническую спецификацию на зимний маскировочный костюм «Тип С» для подразделений специального назначения, который обеспечивает максимальную маскировку и свободу движений в полевых условиях.
По данным ведомства, новая модель будет иметь усовершенствованные элементы маскировки и дополнительные конструктивные решения. Свободная конструкция костюма обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает контуры человека и позволяет использовать его как верхнюю одежду.
«В течение 2024 года Минобороны разработало и утвердило 28 технических спецификаций предметов вещевого обеспечения, например, облегченный бронежилет или адаптивную одежду для раненых. Новый зимний маскировочный костюм - это очередной шаг к созданию современного снаряжения, которое соответствует реальным потребностям наших военнослужащих в боевых условиях», - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
В частности, при разработке костюма были учтены результаты военных (опытных) испытаний, а также замечания и пожелания военнослужащих.
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