Минобороны тестирует новую военную форму для женщин и внедряет инклюзивность: что известно

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Министерство обороны проводит испытания демисезонной и зимней формы для военнослужащих. До конца 2024 года также планируется реконструкция зданий для обеспечения доступности маломобильным лицам.

Минобороны Украины тестирует новые образцы женской формы, в частности демисезонной и зимней, и внедряет элементы инклюзивности, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Как сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, сейчас продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин. А первые образцы зимней формы подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.

«Внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не является актуальной для женщин», - отметил Мельник.

Также заместитель министра отметил необходимость обеспечить женские бронежилеты, которые бы отвечали требованиям защиты при уменьшении веса бронеплит.

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Кроме того, в рамках реализации Национальной стратегии безбарьерности Украины Министерство обороны до конца 2024 года проведет реконструкцию части своих зданий. В частности, там будут построены и введены в эксплуатацию лифты, пандусы и другое оборудование, которое повысит доступность для маломобильных категорий лиц.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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