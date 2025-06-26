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Адаптивная одежда для военных: ГОТ Минобороны начинает закупку "пакетов раненого"

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Государственный оператор тыла Минобороны обеспечит раненых военнослужащих адаптивной одеждой и гигиеническими наборами. Поставка "пакетов раненого" запланирована на второе полугодие текущего года.

Адаптивная одежда для военных: ГОТ Минобороны начинает закупку "пакетов раненого"

Государственный оператор тыла Минобороны начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого". В набор будет входить адаптивная одежда и гигиенический набор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Сообщается, что торги на закупку адаптивной одежды на сумму почти 170 млн грн уже объявлены. А поставки запланированы на II полугодие текущего года.

В летний комплект одежды будут входить адаптивные майки, фуфайки, шорты, штаны и носки. Гигиенический набор будет включать полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту и т.д.

Этот проект – о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. "Пакет раненого" должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство 

– подчеркнул временный исполняющий обязанности директора Департамента закупок Министерства обороны Украины Александр Осадчий.

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Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, прибывающему в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойна
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
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