Адаптивная одежда для военных: ГОТ Минобороны начинает закупку "пакетов раненого"

Государственный оператор тыла Минобороны начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого". В набор будет входить адаптивная одежда и гигиенический набор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Сообщается, что торги на закупку адаптивной одежды на сумму почти 170 млн грн уже объявлены. А поставки запланированы на II полугодие текущего года.

В летний комплект одежды будут входить адаптивные майки, фуфайки, шорты, штаны и носки. Гигиенический набор будет включать полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту и т.д.

Этот проект – о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. "Пакет раненого" должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство – подчеркнул временный исполняющий обязанности директора Департамента закупок Министерства обороны Украины Александр Осадчий.

"Пакет раненого": Минобороны анонсировало наборы из 30 вещей с адаптивной одеждой для раненых военных

Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, прибывающему в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

В Украине разрабатывают новый зимний маскировочный костюм для спецназовцев: что в нем особенного