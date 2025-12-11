Бронековдри для ЗСУ: у Міноборони озвучили характеристики нового захисту
Київ • УНН
Бронековдри забезпечують балістичний захист від уламків, мають клас осколкової стійкості F5 та зберігають властивості за екстремальних температур.
Військовослужбовці Збройних сил України отримають новий додатковий захист - бронековдри, які забезпечують балістичний захист від уламків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Нещодавно Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України уперше в історії оголосив про закупівлю бронековдр. Їх можна адаптувати під різні тактичні умови та способи виконання завдань.
Основу становить м’який балістичний пакет із багатошарового еластичного матеріалу, поміщений у водотривкий захисний чохол.
М’який балістичний пакет предмета забезпечує клас осколкової стійкості F5 за критерієм підтвердження Vproof на рівні 550 м/c з 95% рівнем довіри та ймовірністю похибки 0,2.
Виріб зберігає свої захисні властивості за умов вологості від 40% до 70%, при температурі від -40 °С до +70 °С протягом щонайменше шести годин. Кожна бронековдра буде маркована QR-кодом із доступом до текстової інструкції з використання.
Бронековдри постачатимуться в такій комплектації:
- чохол;
- м’який балістичний пакет;
- індивідуальна сумка для перенесення;
- паспорт;
- запасні частини для дрібного ремонту.
Ці бронековдри мають наступні характеристики:
- Довжина - у межах від 1600 мм до 1750 мм;
- Ширина - у межах від 700 мм до 800 мм;
- Площа м’якого балістичного пакета - не менше 126,5 дм2;
- Вага - не більше 11 кг.
Завдяки спеціальним плечовим лямкам та можливості складання в 3–4 шари виріб легко переносити й розгортати у потрібній конфігурації.
