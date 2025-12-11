Бронековдри для ЗСУ: у Міноборони озвучили характеристики нового захисту

$42.280.10
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 3298 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 3818 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 7602 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 11376 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 25895 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 19694 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 20742 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28406 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42417 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 32762 перегляди
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31 • 14522 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 28684 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 7484 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 12590 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 12752 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 40190 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 41467 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 48386 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 5310 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 22132 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 27916 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 24050 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 32323 перегляди
Бронековдри для ЗСУ: у Міноборони озвучили характеристики нового захисту

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Бронековдри забезпечують балістичний захист від уламків, мають клас осколкової стійкості F5 та зберігають властивості за екстремальних температур.

Бронековдри для ЗСУ: у Міноборони озвучили характеристики нового захисту
Фото: Міністерство оборони України

Військовослужбовці Збройних сил України отримають новий додатковий захист - бронековдри, які забезпечують балістичний захист від уламків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Нещодавно Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України уперше в історії оголосив про закупівлю бронековдр. Їх можна адаптувати під різні тактичні умови та способи виконання завдань.

Основу становить м’який балістичний пакет із багатошарового еластичного матеріалу, поміщений у водотривкий захисний чохол.

М’який балістичний пакет предмета забезпечує клас осколкової стійкості F5 за критерієм підтвердження Vproof на рівні 550 м/c з 95% рівнем довіри та ймовірністю похибки 0,2.

Виріб зберігає свої захисні властивості за умов вологості від 40% до 70%, при температурі від -40 °С до +70 °С протягом щонайменше шести годин. Кожна бронековдра буде маркована QR-кодом із доступом до текстової інструкції з використання.

Бронековдри постачатимуться в такій комплектації:

  • чохол;
    • м’який балістичний пакет;
      • індивідуальна сумка для перенесення;
        • паспорт;
          • запасні частини для дрібного ремонту.

            Ці бронековдри мають наступні характеристики:

            • Довжина - у межах від 1600 мм до 1750 мм;
              • Ширина - у межах від 700 мм до 800 мм;
                • Площа м’якого балістичного пакета - не менше 126,5 дм2;
                  • Вага - не більше 11 кг.

                    Завдяки спеціальним плечовим лямкам та можливості складання в 3–4 шари виріб легко переносити й розгортати у потрібній конфігурації.

                    Євген Устименко

                    Війна в УкраїніТехнології
                    Техніка
                    Мобілізація
                    Воєнний стан
                    Війна в Україні
                    ТЦК та СП
                    Міністерство оборони України
                    Україна