Електронний документ у Резерв+ відтепер містить фото власника

Міністерство оборони України оновило застосунок Резерв+ і відтепер в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

В оборонному відомстві наголошують, що фото відображатиметься лише у власників біометричних паспортів. При цьому Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і документ із фотографією.

Через підвищене навантаження зображення може підтягуватися із затримкою. Якщо фото не з’явиться протягом кількох днів, користувачам радять скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.

Нагадаємо

У листопаді Міністерство оборони розпочало тестування нової функції в застосунку Резерв+, яка дозволить додавати фото власника до електронного військово-облікового документа. Це оновлення має зробити підтвердження особи прозорішим та пришвидшити перевірку документів.