12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони збільшує фінансування закупівель через DOT-Chain Defence
Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої військової техніки через електронний маркетплейс DOT-Chain Defence в першому кварталі 2026 року. Наразі доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія".
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що наразі доступ до системи вже мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія".
Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки. До системи підключено вже понад 100 виробників. Наша мета – щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань
Директор "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) Арсен Жумаділов зазначив, що система, яка стала доступною військовим наприкінці липня цього року, довела свою ефективність. АОЗ спільно з Міністерством оборони працює над тим, щоб 70% усіх FPV-дронів у наступному році закуповувалися саме через DOT-Chain Defence.
Для цього АОЗ активно розширює перелік виробників та засобів на маркетплейсі. 11 грудня понад 300 представників українських виробників дронів та РЕБ долучилися до консультації, де обговорювалися зміни на 2026 рік та порядок роботи в системі.
Довідково: Маркетплейс DOT-Chain Defence об’єднує в захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель, дозволяючи військовим робити замовлення в кілька кліків.
