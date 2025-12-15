12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони збільшує фінансування закупівель через DOT-Chain Defence

Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої військової техніки через електронний маркетплейс DOT-Chain Defence в першому кварталі 2026 року. Наразі доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія".