Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 13548 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 12288 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 12577 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 21251 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 17877 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 19599 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 20941 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21633 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22216 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони збільшує фінансування закупівель через DOT-Chain Defence

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої військової техніки через електронний маркетплейс DOT-Chain Defence в першому кварталі 2026 року. Наразі доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія".

12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони збільшує фінансування закупівель через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України планує виділити 12 мільярдів гривень для замовлення дронів та іншої військової техніки через електронний маркетплейс DOT-Chain Defence у першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що наразі доступ до системи вже мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія".

Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки. До системи підключено вже понад 100 виробників. Наша мета – щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань 

– заявив Шмигаль.

Директор "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) Арсен Жумаділов зазначив, що система, яка стала доступною військовим наприкінці липня цього року, довела свою ефективність. АОЗ спільно з Міністерством оборони працює над тим, щоб 70% усіх FPV-дронів у наступному році закуповувалися саме через DOT-Chain Defence.

Бронековдри для ЗСУ: у Міноборони озвучили характеристики нового захисту11.12.25, 14:34 • 3915 переглядiв

Для цього АОЗ активно розширює перелік виробників та засобів на маркетплейсі. 11 грудня понад 300 представників українських виробників дронів та РЕБ долучилися до консультації, де обговорювалися зміни на 2026 рік та порядок роботи в системі.

Довідково: Маркетплейс DOT-Chain Defence об’єднує в захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель, дозволяючи військовим робити замовлення в кілька кліків.

Amazon для війни: підрозділи Сил оборони придбали за е-Бали на Brave1 Market товарів на 8,5 млрд гривень05.12.25, 14:30 • 3467 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна
Денис Шмигаль