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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Беларуси в очередной раз продолжили учения с россиянами

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Беларусь и россия продолжили военные учения до 29 октября. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", передает УНН.

В Беларуси в очередной раз продолжили учения с россиянами

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Отмечается, что обучение Вооруженных сил Республики Беларусь и российской федерации в Беларуси продлено по меньшей мере до 29 октября.

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«Полигоны Доманово, Обуз-Лесновский и Гожский работают без перерыва, другие же на выходных 21 и 22 октября...», — говорится в сообщении.

Известно, что обучение идет непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 78 недель. Учения проводятся на 8 полигонах.

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