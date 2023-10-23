россияне обвинили беларусь в срыве поставок вооружения - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. российские кураторы обвинили военно-промышленный комплекс беларуси в срыве поставок техники для армии рф. Им не понравилось, что беларусь доставила продукцию ВПК в Иран. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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“В беларуси кураторы из фбс, которые прикреплены к местному военно-промышленному комплексу, обвиняют последний в срыве поставок оплаченной техники для ВС рф”, - говорится в сообщении.
Детали
Так, белорусскому кдб сделали замечания по отгрузке продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельные запчасти к БПЛА, элементы автоматизированных систем управления войсками и средства радиоэлектронного противодействия.
“В рф недовольны такой приоритетностью и уже требуют начать давление на руководителей белорусских предприятий и начать проверку, чтобы привлечь к ответственности причастных”, - указали в ЦНС.
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