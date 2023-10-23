В США одобрили продажу ракет Финляндии, Литве и Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Соединенные Штаты одобрили продажу ракет Литве, Финляндии и Великобритании, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США, передает УНН.
Детали
В частности Государственный департамент принял решение о продаже:
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- Финляндии 150 антирадарных ракет AGM-88G за 500 миллионов долларов,
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- Великобритании — трех тысяч ракет "воздух-земля" JAGM за 957,4 миллиона долларов,
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- Литве — 36 ракет "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM за 100 миллионов долларов.
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Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующие уведомления в Конгресс США.
Отмечается, что эти предлагаемые продажи для Великобритании и Литвы поддерживают цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности членов НАТО, что является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.
Для Финляндии указано, что предлагаемая продажа не изменит основной военный баланс в регионе.
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