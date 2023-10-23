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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США одобрили продажу ракет Финляндии, Литве и Британии

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Соединенные Штаты одобрили продажу ракет Литве, Финляндии и Великобритании, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США, передает УНН.

В США одобрили продажу ракет Финляндии, Литве и Британии

Детали

В частности Государственный департамент принял решение о продаже:

  • Финляндии 150 антирадарных ракет AGM-88G за 500 миллионов долларов,
  • Великобритании — трех тысяч ракет "воздух-земля" JAGM за 957,4 миллиона долларов,
  • Литве — 36 ракет "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM за 100 миллионов долларов.

Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующие уведомления в Конгресс США.

Отмечается, что эти предлагаемые продажи для Великобритании и Литвы поддерживают цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности членов НАТО, что является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Для Финляндии указано, что предлагаемая продажа не изменит основной военный баланс в регионе.

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